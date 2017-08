Retour surprise de Villa à la Roja, Ciman et Dzemaili en sélection nationale

Une convocation en équipe nationale de Belgique pour le défenseur de l'Impact de Montréal Laurent Ciman n'est plus une surprise. Mais David Villa qui porte à nouveau le maillot espagnol, c'est une tout autre histoire.

Les deux joueurs de la MLS ont reçu la bonne nouvelle de leur fédération respective vendredi matin.

En fin d'avant-midi, le Bleu-blanc-noir a confirmé par communiqué que le milieu de terrain Blerim Dzemaili représentera aussi son pays. La Suisse jouera deux matchs de qualification pour le Mondial 2018, le 31 août contre Andorre et le 3 septembre contre la Lettonie.

Meilleur buteur de l’Espagne avec 59 réalisations, Villa y retourne pour la première fois depuis la Coupe du monde de 2014. Il s’était ensuite joint au New York City FC, équipe d’expansion pour laquelle il présente une retentissante fiche de 60 buts et 20 aides en 87 matchs de championnat.

« Je suis très heureux, a déclaré Villa dans un communiqué. Merci à tous ceux qui me font confiance et qui me donnent l’occasion d’enfiler ce maillot une nouvelle fois. »

L’Espagne affrontera l’Italie et le Liechtenstein les 2 et 5 septembre en qualifications pour la Coupe du monde de 2018.

Ciman, pour sa part, fait partie des choix du sélectionneur Roberto Martinez. Il avait cependant subi une légère blessure à son dernier match avec l’équipe nationale contre la Grèce, le 25 mars.

La Belgique affrontera Gibraltar le 31 août et la Grèce le 3 septembre, aussi en qualifications pour la Coupe du monde.

En 17 rencontres avec les Diables rouges, Ciman a inscrit un but. Il a notamment participé à l’Euro 2016.

Quatre autres joueurs de l’Impact, les Canadiens Anthony Jackson-Hamel, Samuel Piette, David Choinière et James Pantemis, se joindront aussi à leur équipe nationale pour un match amical contre la Jamaïque, le samedi 2 septembre, au BMO Field de Toronto.