Rien ne va plus!

BILLET - Il est clair que le Canadien vient de s'enliser dans un gouffre dont il sera très difficile de ressortir. C'est l'un des pires débuts de saison de son histoire.

Avec presque 10 % de la saison déjà jouée, le DG Marc Bergevin est maintenant en mode sauvetage. Et dans des circonstances pareilles, il fait face à une décision précaire pour son avenir. Je l'aime bien Marc. J’ai porté le même chandail dans la LNH. J’ai partagé avec lui d'inoubliables moments à rire à en avoir mal aux abdominaux. Mais il est clair, avec les résultats des dernières semaines, qu'il a erré en embauchant des joueurs incapables de fournir un effort constant d’un match à l’autre ou sur 60 minutes de jeu.

Je me trouvais assez sévère quand j'avais prédit un total de quatre points seulement après le voyage dans l'Ouest américain. Eh bien, je m'étais trompé. Le CH n’en a obtenu que trois!

Il est maintenant clair que Bergevin devra prendre l'une des plus grandes décisions de sa carrière. Prendre la décision de tenter de faire les séries avec des échanges qui lui coûteront plus cher qu'à l'habitude et hypothéqueront l'avenir ou bien de rester ainsi et souhaiter un miracle de Claude Julien et de ses joueurs.

Au pire, son équipe finira en bonne position pour repêcher les meilleurs espoirs de l'encan de juin prochain à Dallas. Si la loterie lui est favorable, évidemment.

La question : est-ce que Montréal est prêt à vivre une saison d'enfer ou bien des années de misère?

Pacioretty voit juste

Le capitaine du Tricolore est très lucide, malgré ses déboires depuis le début de la saison. Sa déclaration de jeudi dernier m'a grandement impressionné. « Comment puis-je aller parler à un joueur et lui dire d'être meilleur alors que je suis le pire joueur sur la glace? »

Cette déclaration me rappelle un certain Darcy Tucker à Tampa en 1998. Nous connaissions alors des moments difficiles. Avec à peine une centaine de matchs dans la LNH, il a décidé de prendre parole après une rencontre atroce. Après une envolée oratoire à l'emporte-pièce, les joueurs se regardaient en se disant : « Pour qui il se prend, lui? » Il a ensuite montré tour à tour Stéphane Richer, Wendel Clark, Rob Zamuner pour leur demander leur avis. Ils lui ont répondu de façon très désintéressée.

Le prochain à être désigné par le tout-puissant M. Tucker a été votre humble serviteur. Pendant que je bouillais à l'intérieur, ma réplique a été la suivante. Premièrement : « Sit the hell down (Assis-toi donc). » Deuxièmement, « Y a-t-il un joueur ici dans le vestiaire qui fait son travail? » Personne n’a levé la main, y compris Tucker. En regardant l'instigateur de cette réunion droit dans les yeux, j'y vais de ma deuxième question. « Y a-t-il un joueur qui peut se permettre de se lever et de parler? » Encore une fois silence complet. « Alors, le meeting est terminé. »

Plusieurs ont vu la déclaration du capitaine Max comme négative, mais je le vois différemment. Il comprend absolument la situation et comprend que pour être un leader il doit être sans faille sur la glace.

Pacioretty a le travail le plus difficile dans la LNH, sois de marquer des buts. Il sera jugé seulement et uniquement avec le nombre de fois qu'il fera allumer la lumière rouge.

Ses coéquipiers l'ont choisi pour les représenter. Il ne l'a pas demandé. Par contre, être un capitaine et avoir comme travail de marquer des buts rend sa tâche encore plus difficile.

Nous serons tous d'accord avec le fait qu'il est pas mal plus exposé qu'un Shea Webber, par exemple, ou un Brendan Gallagher.

La bonne nouvelle, c’est que le capitaine a reconnu ses torts, alors il a pris conscience de la situation. On dit souvent : faute avouée est à moitié pardonnée.

À toi de jouer Max pour l'autre moitié!

En conclusion

La saison est longue et les choses peuvent changer, mais il est évident que cette formation est incapable de jouer 60 minutes de jeu.

Marc, je sais que tu es conscient de la situation. Mais, ici à Montréal, comme DG, les partisans n'ont aucune indulgence envers toi et ta position.

Les partisans veulent seulement que tu le reconnaisses publiquement. Mais alors, te pardonneront-ils à moitié? Ça, j'en doute.