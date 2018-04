Route dangereuse à Manawan : Québec promet la réfection

La communauté atikamekw de Manawan peut enfin rêver d'une route d'accès sécuritaire. Le ministère des Transports du Québec vient de signer un engagement écrit, dont Radio-Canada a obtenu copie, confirmant la réfection du seul chemin reliant la communauté à la région de Lanaudière.

Un texte de Maude Montembeault

Roland Thibault est ambulancier à Saint-Michel-des-Saints depuis 34 ans. Environ cinq fois par semaine, il doit se rendre à Manawan pour transporter des patients vers l’hôpital de Joliette.

Il ne compte plus les mésaventures vécues sur le chemin forestier, dont la chaussée n’a subi aucune amélioration depuis plus d’une décennie.

Une patiente que les ambulanciers soupçonnaient d'avoir une fracture de la hanche a souffert le martyre pendant l'heure et demie de transport.

Une ambulance est restée coincée entre deux pentes glissantes en plein hiver pendant huit heures. Une autre a dû traverser un énorme trou d’eau dont la vague frappait les châssis du véhicule. La liste des péripéties est longue.

« Normalement, c’est un chemin de 70 km/h mais on va rouler 60 km/h même en pleine urgence parce que sinon, on va briser le véhicule », ajoute Roland Thibault.

Depuis 2006, c’est le ministère des Transports qui gère le chemin forestier. Bien que des travaux d’appoint aient été effectués ces dernières années à l’approche de trois ponceaux, rien n’a été fait pour l’enjeu majeur : la surface de la route.

C’est ce que déplore non seulement les ambulanciers, mais aussi les compagnies forestières, les Atikamekws et les élus de Lanaudière. « Une trail à vache » résume le maire de Saint-Michel-des-Saints, Réjean Gouin.

Les industries touristiques et forestières pénalisées

Le nombre de touristes et de travailleurs forestiers a augmenté dans ce secteur où se trouvent de nombreuses pourvoiries.

Cependant, le maire de Saint-Michel-des-Saints, une petite municipalité qui mise sur le tourisme de villégiature, déplore que les automobilistes fassent un énorme détour pour éviter le chemin cahoteux de Manawan.

« Dans le temps de la chasse et de la pêche, il y avait autrefois beaucoup de gens qui montaient par le chemin de Manawan et aujourd’hui, ils passent par Rivière-aux-Rats. Pourquoi? Parce qu’il y a une méchante différence. Et ça, ça fait une différence pour nos commerçants. Les stations-service, les restaurants, etc. », affirme le maire Réjean Gouin.

On peut qualifier [cette route] de dangereuse. Marc Champoux, président du groupe forestier Champoux

Le président du groupe forestier Champoux a remarqué qu'il y a de plus en plus de villégiateurs dans le secteur, ce qui l'inquiète.

« Il y a plus de va-et-vient, il y a beaucoup plus de trafic que par le passé. La surface de roulement n’est pas là », dit-il.

Lors de la période forte de coupe forestière, son entreprise compte plus d’une vingtaine de camions sur le chemin de Manawan. Le chemin est d’ailleurs le plus fréquenté des trois communautés atikamekws.

Le montant de l’investissement inconnu

Le chef du conseil de bande de Manawan, Jean-Roch Ottawa, s'est maintes fois fait promettre la réfection de la chaussée, sans que cela ne se concrétise. Depuis que le sous-ministre Stéphane Lafaut lui a confirmé par écrit la réfection de la route, il jubile.

La lettre du ministère indique que des travaux préparatoires seront effectués de 2018 à 2020, année du début des travaux majeurs, qui devraient d’étirer sur cinq ans. La correspondance ne fait cependant pas mention des sommes investies, mais le sous-ministre en a discuté avec le chef Ottawa.

« C’est pas mal de millions de dollars. C’est peut-être comparable à ce qu'Obedjiwan a eu comme annonce il n’y a pas si longtemps », affirme Jean-Roch Ottawa. Les investissements pour Obedjiwan, annoncés en 2016, totalisent près de 50 millions de dollars pour les prochaines années.

C’est sûr qu’avoir eu le service ambulancier sans investir dans la route, l’état de l'ambulance se serait dégradé rapidement. Jean-Roch Ottawa, chef du conseil de bande de Manawan

En mars dernier, Québec confirmait que les Atikamekws de Manawan pourront maintenant avoir recours aux services d'une ambulance en tout temps. Cette annonce, sans réfection du chemin forestier, serait illogique, souligne Jean-Roch Ottawa.