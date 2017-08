Samuel Piette avec l'Impact de Montréal

L'attente est enfin terminée pour les partisans de l'Impact. Le club montréalais a annoncé jeudi l'embauche du milieu de terrain international canadien Samuel Piette en provenance du CD Izarra, en Espagne.

Piette a signé une entente de deux ans et demi avec une option que le club pourra exercer en vue de la saison 2020.

Radio-Canada Sports a obtenu confirmation que le club espagnol a reçu une indemnité de transfert pour libérer Piette de son contrat.

Le montant n'a toutefois pas été dévoilé par l'Impact.

Un profil qui répond à un besoin

« Samuel est un joueur québécois qui a démontré beaucoup d’intérêt à se joindre à notre club et à poursuivre sa carrière à Montréal, a déclaré le directeur technique de l’Impact Adam Braz dans un communiqué. Il possède un profil et un style de jeu qu’on aime chez un milieu défensif et il a une forte éthique de travail, ainsi qu’un grand désir d’aider l’équipe. »

Selon Braz, le Bleu-blanc-noir profitera des qualités de récupérateur du Repentignois.

« Défensivement, il est un milieu de terrain récupérateur agressif, qui est puissant et physique dans ses duels, a-t-il poursuivi. Offensivement, il fait des choix simples et efficaces grâce à sa qualité de passe afin que l’équipe conserve la possession du ballon. »

Piette a retenu l’attention des partisans montréalais à la plus récente Gold Cup. Son rendement au sein de l’équipe canadienne a permis au pays d’atteindre les quarts de finale pour la première fois en huit ans.

Né à Repentigny, le joueur de 22 ans avait quitté le Québec pour l’Europe en 2012. Il a d’abord joué en Allemagne, au Fortuna Düsseldorf, en 2013 et en 2014. Il s’est ensuite rendu en Espagne, où il a défendu les couleurs du Deportivo La Corogne, du Racing de Ferrol puis d’Izarra.

Je suis vraiment très heureux de me joindre à l’Impact, mon club de cœur, et d’avoir la chance de pouvoir jouer devant ma famille, mes amis et nos partisans, a souligné Piette. J’ai très hâte d’enfiler le maillot bleu-blanc-noir et je veux aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Samuel Piette

Après la présentation aux médias, Piette a pris part à son premier entraînement avec sa nouvelle équipe. Pourrait-il être disponible dès samedi contre Orlando ?

« Je pense que oui », a laissé tomber Biello.