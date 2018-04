Seattle impatiente d'accueillir la LNH

SEATTLE - Comment la ville de Seattle, qui ne compte pas la moindre patinoire sur son territoire, a-t-elle pu devancer Québec aux yeux des dirigeants de la Ligue nationale de hockey? À moins d'un revirement de situation, la ville côtière américaine obtiendra la 32e équipe de la Ligue nationale de hockey par une expansion.

Un texte d’Antoine Deshaies

Geoff Baker, journaliste d’enquêtes sportives au Seattle Times, a déjà réservé ses billets d’avion pour la réunion des gouverneurs de la LNH en juin. Il est à ce point convaincu que Seattle obtiendra son équipe de la LNH à ce moment.

« Il y a trop d’indicateurs au vert pour que ça ne soit pas confirmé dès le mois de juin », explique Baker.

John Barr, grand amateur de hockey et fondateur du site d’informations NHL to Seattle, cache mal son enthousiasme malgré sa prudence.

Je suis optimiste, mais je célébrerai seulement quand l’équipe disputera son premier match. Et ne me demandez pas de suggérer un nom pour l’instant. Ce jeu pourrait porter malchance.

Il est vrai que Seattle, une agglomération de 3,5 millions d’habitants, fait saliver la LNH depuis un certain temps. L’économie florissante classe la ville au deuxième rang pour la croissance économique aux États-Unis.

Les grues sont nombreuses dans le ciel de la ville qui accueille plusieurs sièges sociaux de grandes multinationales. Boeing et Microsoft y sont installées depuis plusieurs années. Au centre-ville, à quelques minutes du Key Arena, l’empire Amazon étend ses tentacules et construit même de nouveaux gratte-ciels.

À lui seul, le géant du commerce en ligne emploie 40 000 personnes à Seattle.

« Amazon continue d’embaucher des travailleurs et plusieurs entreprises de haute technologie s’installent au centre-ville, explique Justin Marlowe, professeur en finances publiques à l’Université de Washington. L’économie de Seattle va continuer de croître et le contexte est idéal pour accueillir une équipe de la LNH. »

Seattle regorge d’emplois payants qui, de surcroît, sont souvent occupés par des travailleurs venus d’autres régions du pays ou du monde. Des régions où le hockey est très populaire.

L’argent coule à flots. La LNH veut s’abreuver de cette source encore inexploitée.

Le territoire télévisuel de l’équipe s’étendra sur cinq États américains. Ce sera le plus gros marché de télé pour la ligue à l’exception de Los Angeles et New York. L’équipe la plus proche, à Vancouver, n’est même pas dans le même pays. C’est une situation parfaite pour Seattle.

