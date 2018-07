Serena Williams avance à Wimbledon pendant que les têtes de série tombent

L'Américaine Serena Williams a poursuivi sa route à Wimbledon vendredi pendant que les têtes de série continuaient de rouler. Sa soeur aînée Venus (no 9) et sa compatriote Madison Keys (no 10) ont subi l'élimination au troisième tour.

Il ne reste donc plus que 2 des 10 premières favorites en lice après cinq jours de compétition : la Roumaine Simona Halep (no 1) et la Tchèque Karolina Pliskova (no 7).

Non sans forcer, Serena (no 25) a défait la Française Kristina Mladenovic en deux manches de 7-5 et 7-6 (7/2), tandis que Venus a plié bagage après un échec de 2-6, 7-6 (7/5) et 6-8 contre la Néerlandaise Kiki Bertens (no 20).

La première balle de service de Serena, avec un taux de réussite de 80 %, a fait son bonheur. Mais l'Américaine de 36 ans a été moins tranchante avec ses deuxièmes offrandes (35 %), qui ont permis à Mladenovic de rester dans le coup.

Williams a aussi réussi 13 as contre 3 doubles fautes.

En huitièmes de finale, elle se mesurera à Evgeniya Rodina, tombeuse de sa compatriote Keys.

Venus, la joueuse la plus expérimentée du tournoi à 38 ans et finaliste de la dernière édition, a rendu les armes contre Kiki Bertens, réputée pour ses aptitudes sur la terre battue et non sur la pelouse. Les cinq titres de la Néerlandaise sur le circuit de la WTA et sa meilleure percée en grand chelem, jusqu'aux demi-finales à Roland-Garros en 2016, ont été obtenus sur l'ocre.

Cette victoire représente beaucoup pour moi. J'ai encore du mal à y croire. Kiki Bertens

Bertens a failli passer à côté de son moment après avoir servi pour le match à 5-4 en deuxième manche et s'être retrouvée plusieurs fois à deux points de conclure la rencontre.

Le spectre de son revers (7-5, 3-6 et 5-7) en mars au troisième tour à Miami, où Venus avait écarté trois balles de match, a refait surface.

« Je gardais ça en tête, mais je me suis accrochée », a dit Bertens qui affrontera Pliskova ou la Roumaine Mihaela Buzarnescu au quatrième tour.

Keys fauchée par la 120e joueuse mondiale

Finaliste aux Internationaux des États-Unis et membre du récent carré d'as à Roland-Garros, Keys a raté l'occasion d'avancer en huitièmes de finale.

Elle a été battue 5-7, 7-5 et 4-6 par Rodina.

Le duel s'est joué à peu de choses avec sept bris en faveur de la Russe contre six du côté de l'Américaine. Elle n'a également inscrit que quatre points de moins que Rodina (108-112).

La 120e raquette mondiale aura un autre défi d'envergure face à Serena, championne sept fois à Wimbledon dont lors de ses deux dernières participations en 2015 et 2016.

L'ancienne reine de la WTA s'était absentée en 2017 puisqu'elle était enceinte.

Autres résultats de 3e tour :