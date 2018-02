Shea Weber ratera le reste de la saison

La saison de Shea Weber est terminée. Le Canadien de Montréal a annoncé jeudi que le défenseur sera opéré au pied. Il ne rejouera pas de la saison 2017-2018.

Le défenseur souffre d’une déchirure à un tendon du pied gauche.

Selon de nombreuses informations qui ont circulé au cours des dernières semaines, Weber se serait blessé dès le premier match de la saison à Buffalo, alors qu'il aurait été atteint par un tir d'un adversaire.

Malgré cela, Weber a participé à 19 des 20 matchs suivants, s'absentant lors de la visite du Wild du Minnesota le 9 novembre. Toutefois, selon le Canadien, cette absence était liée à une autre blessure.

Le vétéran défenseur a raté six parties consécutives entre les 21 et 30 novembre et est revenu au jeu le 2 décembre face aux Red Wngs de Detroit au Centre Bell. Il a participé à cinq autres rencontres, mais n'a pas joué depuis le match en plein air du 16 décembre à Ottawa, et a raté les 26 dernières parties de son équipe.

Toutes ces absences, selon le Canadien, sont liées à cette blessure au pied gauche. D'ailleurs, lors de son point de presse mercredi à Brossard, Claude Julien avait reconnu que Weber avait joué tous ces matchs malgré sa blessure et que celle-ci avait empiré au fil du temps.

« Malheureusement, au terme d’efforts continus afin de guérir sa blessure, nous avons constaté que la progression ne se déroulait pas comme prévu, a indiqué le chirurgien orthopédique du Canadien, le docteur Paul Martineau.

C’est le docteur spécialisé Robert Anderson, basé à Green Bay, au Wisconsin, qui opèrera. C’est aussi lui qui déterminera la période de rétablissement.

En 26 affrontements disputés, le Britanno-Colombien a accumulé 6 buts et 10 mentions d’aide. Il affiche un différentiel de -8 et a accumulé 14 minutes de pénalité.

L'entraîneur-chef Claude Julien doit s'adresser aux médias à 17h, ce soir, au Centre Bell, avant le match du Tricolore contre les Rangers de New York.