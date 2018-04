« Si on avait une autre attitude, on n'aurait pas 40 défaites » - Bergevin

Le directeur général Marc Bergevin a laissé savoir que l'attitude véhiculée cette saison était inacceptable, lundi, au cours du bilan de fin d'année du Canadien de Montréal.

Bergevin assume d'ailleurs ses responsabilités devant cette réalité.

« Si on avait eu une autre attitude dans l'équipe, on n'aurait pas eu 40 défaites [en temps réglementaire]. Ç'a commencé au camp d'entraînement. [...] On ne s'est jamais battus pour être des séries, on n'était jamais dans les éliminatoires », a-t-il affirmé.

« Oui, il y en a [des joueurs qui ont un problème d’attitude dans le vestiaire], et ceux qui ne sont pas prêts à changer ne seront pas de retour l’année prochaine », a ajouté Geoff Molson.

Bergevin croit fermement que ledit problème d'attitude a eu une incidence directe - et néfaste - sur les performances du Tricolore. Il considère également qu'il a surestimé certains aspects de la formation montréalaise, sans toutefois les identifier.

« Ça, ça m'appartient. Et c'est à moi de le régler, a-t-il avoué. Mais je n'avais pas les signes qui [laissaient présager] qu'on s'en allait dans la mauvaise direction. »

Le président a promis que son club serait meilleur l'an prochain, tant sur la patinoire qu'à l'extérieur : « le statu quo n'est pas acceptable. »

En queue de peloton

Seulement trois équipes ont conclu la campagne avec un rendement inférieur à celui du Bleu-blanc-rouge : les Sabres, les Sénateurs et les Coyotes. Un écart de 26 points, qui s'apparente davantage à un gouffre, sépare les Montréalais de la seconde formation repêchée dans l'Association de l'Est.

Il y a des choses qui sont flagrantes, qu'il faut améliorer. On est conscients de ça. Aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais exactement où m'en aller avec ça. Il y a des choses qui seront à redresser, et on va prendre le temps que ça va prendre pour faire les bonnes choses. Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin

Le Canadien n'a pas intégré le portrait éliminatoire pour la deuxième fois en trois ans à la suite d'une maigre récolte de 71 points (29-40-13), sa plus faible depuis les 70 amassés en 2000-2001. Bergevin n'a pas voulu montrer du doigt les nombreuses blessures pour justifier cette exclusion.

« Je veux être clair, nous ne sommes pas ici à cause des blessures. Ce n'est pas la raison. On a manqué Shea Weber pour une cinquantaine de matchs, ça n'a pas aidé, mais je n'ai pas senti personne se lever. »

Bergevin a laissé savoir que si le rendement de Carey Price avait été à la hauteur des attentes, comme c’est le cas depuis plusieurs saisons, le bilan se serait probablement déroulé plus tard au printemps.

« Il a eu une année difficile, a-t-il déclaré, avant de se porter à la défense de son portier. J’ai regardé ailleurs [dans la Ligue nationale], et il n’est pas le seul joueur étoile à avoir eu une année difficile. »

« Peut-être que toutes les critiques qu’il a eues cette année lui ont fait plus de mal que ce qu'il laissait paraître. […] Tu ne peux pas plaire à tout le monde, c’est impossible. J'ai dit à Carey qu'il y a peut-être 99 % des gens qui t'aiment. Ne porte pas attention au 1 %. »

Bergevin a accordé un vote de confiance à l'endroit de son entraîneur-chef Claude Julien, engagé il y a 14 mois pour une durée de cinq ans.