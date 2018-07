Steve Bossé obtient son permis de boxe et pourra affronter Jean Pascal

Steve Bossé a obtenu mardi son permis de boxe de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) et pourra affronter Jean Pascal le 20 juillet, à la Place Bell de Laval. Le Québécois s'est défendu pendant deux jours, lundi et mardi, devant les juges de la Régie contre des allégations d'association avec le crime organisé.

Toute cette affaire découlait des relations qu’entretient le gérant du combattant de Saint-Jean-sur-Richelieu, Daniel Fontaine.

La preuve exposée par la procureure de la Régie, Me Joliane Pilon, s'appuyait sur des rapports d'enquête de Sûreté du Québec (SQ), a expliqué à Radio-Canada Sports la porte-parole de la Régie, Me Joyce Tremblay.

Durant la séance du 5 juillet, Me Pilon a notamment parlé des liens de Fontaine avec un concessionnaire Harley-Davidson, dont trois des employés seraient en relation avec des membres en règle des Hells Angels.

Les avocats du contentieux de la Régie tentaient de démontrer pourquoi il faut craindre que le crime organisé soit mêlé de trop près au gala de boxe que doivent présenter le Groupe Yvon Michel et son nouveau partenaire promotionnel, Olivier Primeau, propriétaire du Beach Club.

Le faible engouement des amateurs pour l’affrontement entre Steve Bossé et l’ancien champion mondial des mi-lourds Jean Pascal a déjà forcé le report du gala de boxe initialement prévu le 29 juin.

Une consultation rapide du site Internet de l’amphithéâtre réalisée mardi matin a révélé que des billets étaient toujours disponibles par dizaines dans toutes les sections réservées pour l’événement.

Avec les informations de Jean-François Chabot