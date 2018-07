Stroll 13e à Hockenheim, Ricciardo la référence avant la sanction

Lance Stroll a fait le 13e temps des premiers essais libres du GP d'Allemagne à Hockenheim, tandis que Daniel Ricciardo (Red Bull) a été le plus rapide. Mais il sait déjà qu'il devra partir du fond de la grille de départ.

L'équipe Red Bull a en effet remplacé certaines parties de son groupe propulseur, se plaçant de facto en infraction, ce qui lui vaut une pénalité automatique.

Ricciardo a tout de même enregistré le premier temps de référence du week-end, en 1 min 13 s 525/1000, et montre que Red Bull sera à surveiller à Hockenheim, un circuit qui a priori ne favorise pas la RB14.

Son coéquipier Max Verstappen a fait le 3e temps, en 1:13,714.

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) s'est intercalé entre les deux, à 4 millièmes de seconde de l'Australien, tandis que son rival au championnat, Sebastian Vettel (Ferrari), a fini 4e (1:13,796).

Williams travaille d'arrache pied pour récupérer un peu du temps perdu.

Williama apporté à Hockenheim un nouvel aileron avant, et a demandé au Québécois de l'évaluer lors de la première séance d'essais libres.

Sa voiture a changé de couleur. On avait appliqué de la peinture jaune « flow-vis » sur l'ailleron avant, et sur le fond plat, pour mieux apprécier l'efficacité aérodynamique de l'ensemble.

Lance Stroll a tourné en 1:15,629, ce qui l'a placé au 13e rang. Son coéquipier Sergey Sirotkin a fini 16e (1:15,876).

Le portrait se précise

La saison folle bat son plein, et le dernier en date à avoir fait son nid, c'est Valtteri Bottas.

Il reste chez Mercedes-Benz, et secondera à nouveau Hamilton en 2019. Le pilote finlandais a signé un contrat d'une saison plus renouvellement possible pour une autre année (en option).

Le prochain chapitre appartient à l'équipe Force India. Ses deux pilotes, Sergio Perez et Esteban Ocon, seraient sur le point de changer d'équipe.

Plus de détails à venir.