Tentative de meurtre à Côte-des-Neiges

Un homme de 38 ans connu des policiers a été atteint par balle, samedi après-midi, dans le stationnement souterrain d'un immeuble à logements de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal indique qu'il s'agit d’une tentative de meurtre.

L’homme a été blessé « dans le haut du corps » et a été transporté à l’hôpital pour d'importantes blessures. Son état s'est amélioré au cours des dernières heures, et on ne crait plus pour sa vie.

Le coup de feu a été entendu peu avant 16 h, précise le SPVM qui a dressé un périmètre de sécurité.

L'immeuble où s'est déroulée la scène est situé dans le chemin de la Côte-des-Neiges, près de l'avenue Decelles. Le secteur a été fermé à la circulation, samedi, et les enquêteurs ont rencontré des témoins. Ils devaient aussi visionner les vidéos des caméras de surveillance des environs.

Aucune arrestation n’a eu lieu pour l’heure. Le SPVM recherche au moins un suspect qui aurait été vu en train de quitter les lieux.