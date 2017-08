Territoires : l'art autochtone investit le centre-ville de Montréal

L'exposition Territoires, deuxième volet du projet Vitrine sur l'art, permet d'admirer des œuvres d'art contemporain d'artistes autochtones dans les vitrines vacantes du centre-ville de Montréal.

Embellir le centre-ville de Montréal tout en offrant une visibilité à des artistes souvent méconnus, c'est l'objectif que s'est donné l'organisme Art Souterrain.

Avec l'exposition Territoires, le projet Vitrine sur l'art se charge d'une mission supplémentaire : sensibiliser le public à la richesse et à l’héritage culturel de l’art autochtone.

« Vu le grand nombre d’activités prévues cet été en plein cœur de la ville, le moment est tout indiqué pour rejoindre un public qui n’irait normalement pas visiter un musée ou une galerie », a souligné le commissaire de l'exposition, Mike Patten.

L'artiste autochtone, qui travaille lui-même sur la question de l’identité et des paradoxes contemporains, s'est appliqué à faire une sélection d'oeuvres variée et représentative de l'art autochtone contemporain.

Le parcours, entièrement gratuit et accessible à tous, transporte le public de la rue De Bleury à la rue Saint-Mathieu.

On peut y admirer les oeuvres d'artistes émergents comme établis, dont Sonny Assu, Sébastien Aubin, le Collectif AM, le Collectif ITWÉ, Brian Jungen, Kent Monkman, Caroline Monnet, Nadia Myre et Nico Williams.

Au 1415 rue Peel, l'oeuvre Manifestipi, du Collectif ITWÉ, attire l'oeil du public par ses couleurs changeantes.

« Cette oeuvre est liée à l’idée de rassemblement. Nous espérons créer un espace où les gens se rencontrent, échangent des idées et accueillent les différences », explique le collectif sur la page Facebook d'Art Souterrain.

Avec cette exposition, Art Souterrain veut mettre en valeur les efforts de réconciliation qui se forment entre les communautés autochtones du pays.

« Le cœur de cette démarche est de présenter des oeuvres pour vivre l’art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un véritable musée d’art à ciel ouvert », indique l'organisme.

L'exposition Territoires se tiendra jusqu'au 17 septembre 2017.