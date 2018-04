Trafic de stupéfiants : 9 arrestations et 9 perquisitions dans l’est de Montréal

Du crack, de la cocaïne et du cannabis ont été saisis et neuf personnes ont été arrêtées dans l'est de Montréal lors d'une opération policière du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) visant à démanteler un réseau de trafic et de vente de stupéfiants.

Neuf perquisitions qui se sont déroulées dans les quartiers Hochelaga-Maisonneuve, Mercier et Pointe-aux-Trembles ont permis de saisir :

187 g de crack

Près de 90 g de cocaïne

Près de 75 g de cannabis

Plus de 30 000 $ canadiens

Les neuf personnes arrêtées devraient être accusées de trafic de stupéfiants, de complot et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, a indiqué le SPVM dans un communiqué.

L’enquête de la police visait un groupe organisé qui exploite plusieurs points de vente de stupéfiants dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.