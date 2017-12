Tragédie grecque sur Sainte-Catherine Est

Est-il possible de parler de tragédie grecque sans posséder un monocle et une veste baroque? Au cœur d'Hochelaga, devant le Théâtre Denise-Pelletier, ça sentait pourtant le Plateau pour la première médiatique de l'Iliade, mise en scène par Marc Beaupré (alias Marc Arcand dans Série noire).

Une chronique de Manal Drissi

Mon amie Catherine, dont la passion pour les classiques excède largement la mienne, m’y attendait déjà, vêtue de son chandail à l’effigie d’un cheeseburger. C’est-tu Magalie Lépine-Blondeau, deux rangées devant nous, lui demandai-je? Ben oui, de constater Catherine de sa légendaire voix grave. L’Iliade rencontre feue sergente-détective Nadine Legrand. J’avais mon enfance et mon automne au travers de la gorge.

1998. Les Furby, créatures à l’apparence mi-hibou, mi-Pokémon, prennent d’assaut ma génération. Moi, je n’en ai que pour la mythologie grecque. Monomaniaque de nature, j’en ai fait le sujet de toutes mes recherches, présentations orales, conversations mondaines; non, je n’avais pas d’amis.

Quand le film Troie, avec la tralée d’acteurs hollywoodiens a fait son entrée au box office, je me suis sentie comme la guacamole quand c’est devenu populaire d’éfourchetter des tranches d’avocat sur des toasts.

Je digresse.

La grande salle était presque comble, et outre un certain nombre de vedettes, le public était surtout composé de têtes grises. Denise-Pelletier étant un théâtre à vocation éducative, il y a heureusement bon espoir que les prochaines semaines voient leur lot de jouvenceaux.

Pour reprendre les mots de Jocelyne dans Radio-enfer, « Yo, les jeunes! » : cette pièce n’est pas (seulement) pour les initiés.

Pâris le Troyen a enlevé Hélène la Grecque et provoqué la guerre de 10 ans entre les peuples. Achille refuse de combattre auprès des siens et mène son ami Patrocle à sa perte. Andromaque est déchirée de voir Hector choisir la guerre plutôt qu’elle. Qu’on se le dise, il y a des épisodes d’Occupation double qui sont plus durs à suivre.

Exit l’Odyssée, le décor flamboyant, l’attirail de combat, le sang… La pièce est tellement épurée que Marilou voudrait y faire des muffins. Rapidement, on comprend que les mots habitent tellement la scène qu’un décor aurait été encombrant.

Musique « kendrick-lamaresque », rap battle, chants sacrés, jeux de projecteurs… L’éclairage et le son suffisent amplement à appuyer le jeu investi, corporel des comédiens.

Des tapis orientaux sont juxtaposés sur la scène, surplombés d’un colossal miroir triangulaire qui descendait à des moments-clés de la pièce, nous donnant une vue sur la scène comme si nosu avions été assis parmi les dieux. L’anxieuse en moi n’a pu qu’admirer la confiance des comédiens en leur équipe technique.

Ni Catherine ni moi n’avons regardé nos notifications Facebook durant l’heure et 40 minutes qu’a duré la pièce; ce n’est pas peu dire. Et bien honnêtement, il aurait été difficile de suivre la pièce, autrement, puisque la sobriété visuelle ne laisse pas de repères.

Plus d’Andromaque et un rap encore plus assumé, c’est ce qui manque dans ce remix de L'Iliade.

Dans les toilettes

Indignes du magazine 7 Jours, nous n’avions pas accès aux coulisses, alors nous nous sommes faufilées aux toilettes, où j’ai recueilli les commentaires des spectatrices à leur insu. S’il est un endroit où les opinions s’expriment librement, c’est bien là.

La pièce a surtout ravi, et parfois déplu, par son audace, réussissant le pari de ne laisser personne indifférent. Plusieurs personnes, dont Catherine et moi, en étaient encore à digérer son intensité. Une dame trouvait, pour sa part, que Pâris ressemblait à un Paul Piché dans son jeune temps.

Devant le théâtre, alors que les expats du Plateau tiraient sur leurs clopes en replaçant leurs châles, les cieux se sont assombris et le courroux des dieux s’est abattu sur nous. La fine pluie s’est vite transformée en orage, et même trempée jusqu’aux os en arrivant au métro Pie IX, j’étais foncièrement heureuse de ne pas m’être contentée de Netflix, ce soir-là.