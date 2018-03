Travaux routiers à Montréal : le pire des scénarios prendra forme en fin de semaine

Les entraves vont se multiplier dans le sud de l'île de Montréal et la circulation en sera grandement perturbée, en cette fin de semaine de la Saint-Patrick. De nombreuses fermetures sont prévues autour des échangeurs Turcot et Saint-Pierre, de l'autoroute Bonaventure ainsi que du nouveau pont Champlain.

C’est « le scénario de fermeture le plus important qu’on a », a averti Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports, en entrevue. « On est dans le presque complet. »

Conjoncture exceptionnelle et apparemment inévitable, les travaux qui ont lieu sur les différents chantiers nécessitent tous qu'on arrête la circulation dans les alentours.

On combine des fermetures pour le projet Turcot et des fermetures pour le futur pont Champlain. On a fait énormément de coordination, mais on est dans une séquence de travaux, pour chacun des deux projets, où ça nécessite des fermetures aussi importantes. Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports

« Dans la mesure du possible, on demande aux usagers de la route de prendre le transport en commun, a-t-elle dit. Donc, les autobus et le métro, ça va être la meilleure solution, puisque les accès est et ouest sont sévèrement compromis. Il va y avoir beaucoup de congestion. »

La Société de transport de Montréal (STM) a d'ailleurs indiqué qu'elle déploierait plus d'autobus et de voitures de métro qu'à l'habitude.

Transports Québec invite « fortement » les automobilistes devant voyager entre l’île de Montréal et la Rive-Sud à privilégier les ponts Jacques-Cartier et Victoria ainsi que le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Il est à noter que les deux voies de circulation du pont Victoria seront dirigées vers la Rive-Sud. Les camions ne pourront pas y circuler.

« Ça va nécessiter une planification assez importante pour les trajets pour ceux et celles qui veulent aller vers le centre-ville ou vers l’ouest de l’île de Montréal », a noté Mme Bensadoun.

Échangeur Turcot

« Sur les 12 bretelles qu’il y a dans l’échangeur Turcot, il n’y en a que trois qui vont rester ouvertes cette fin de semaine, donc [l'impact sera] très, très, très important », a-t-elle noté.

Pour se rendre à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau ou en revenir, « le seul chemin qu’on recommande, ça va être celui de l’autoroute 520 et de l’autoroute 40 – donc la Métropolitaine – ou plus au sud, l’autoroute 30. Parce qu’autrement, si on emprunte l’autoroute 13 ou l’autoroute 20, on risque d’être bloqué très longtemps », a encore indiqué Sarah Bensadoun.

Les entraves prévues sont les suivantes :

Fermeture de la route 136 (A-720) / autoroute 20 en direction ouest, et de ses accès, entre la sortie numéro 5 et l'échangeur Saint-Pierre - de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h;

Fermeture des entrées de la route 136 en direction ouest (A-720) en provenance de la rue Saint-Antoine Est et de l'avenue Hôtel-de-Ville - de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h;

Fermeture de l'autoroute 20 en direction est, et de ses accès, entre la sortie numéro 62 et l'entrée en provenance du boulevard Angrignon - de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h;

Fermeture de la route 136 en direction est (A-720), et de ses accès, entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame - de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Nouveau pont Champlain

Les entraves prévues sont les suivantes :

Fermeture de l'autoroute 10 (Bonaventure) en direction est entre la sortie numéro 4 et l'île des Sœurs - de vendredi 23 h à lundi 5 h;

Fermeture de la sortie numéro 57-N de l'autoroute 15 en direction sud - de vendredi 23 h à lundi 5 h;

Fermeture de la sortie numéro 61 de l'autoroute 15 en direction sud - de vendredi 22 h à lundi 5 h;

Fermeture du boulevard de l'île-des-Sœurs sous l'autoroute 15 - de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Échangeur Saint-Pierre

Défilé de la Saint-Patrick

On s'attend d'autre part à ce que quelque 50 000 personnes prennent part au 195e défilé de la Saint-Patrick, dimanche, au centre-ville.

Cette année, pour la première fois, la parade se déroulera sur le boulevard de Maisonneuve, puisque des travaux sont en cours sur Saint-Catherine, là où elle est généralement tenue. Elle débutera à midi à la hauteur de la rue City Councillors pour se rendre vers 15 h à l'intersection de la rue Mackay.

Mais tout le secteur sera bouclé dès 7 h dimanche matin. Sa réouverture est annoncée pour 17 h.

« Tout le monde est bienvenu au défilé de la Saint-Patrick, mais notre invitation s'accompagne d'un conseil : vous seriez mieux de venir en transport en commun. Utilisez les autobus et le métro », recommande Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.