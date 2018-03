Trois bâtisseuses au cœur d’une œuvre d’art public dans le port de Montréal

Une œuvre de Yann Pocreau en hommage à Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys et Marguerite d'Youville sera érigée en 2019 sur la jetée Alexandra, dans le port de Montréal.

Nommée Leurs effigies, la sculpture mesurera jusqu’à 16 mètres de hauteur et sera composée de lignes tirées de portraits de ces trois pionnières de la ville de Montréal. Elle recevra un budget de 1,1 million de dollars.

Jeanne Mance a fondé l'Hôtel-Dieu de Montréal; Marguerite Bourgeoys, la première école de Montréal et la Congrégation de Notre-Dame, vouée à l’enseignement; Marguerite d’Youville, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises), consacrée aux services sociaux pour les plus démunis.

L’œuvre d'art public de M. Pocreau s’insère dans le projet de réaménagement du terminal de croisières de la gare maritime de Montréal, qui vise entre autres à bonifier l’accueil des croisiéristes. La Ville a investi 15 millions et le gouvernement du Québec 20 millions dans ce projet évalué à 78 millions de dollars.

Le Port de Montréal prévoit accueillir un nombre record de 120 000 croisiéristes et membres d'équipage cette année. C'est environ 5000 personnes de plus que l'année dernière, elle-même une année record.

Selon la présidente du Port, Sylvie Vachon, Montréal pourrait aussi devenir l'an prochain une destination de croisières internationales d'hiver.

« Ce serait des bateaux de plus petite taille qui viendraient sur le Saint-Laurent [pour] des passagers plus aventuriers qui ont le goût d’expérimenter et de découvrir. Le Saint-Laurent figure très bien pour recevoir ces croisières », a-t-elle dit lors du dévoilement de l’œuvre.