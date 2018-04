U2 s'installe à Laval pour deux semaines

Il y avait tout un branle-bas de combat aux abords de la Place Bell à Laval dans la nuit de lundi à mardi. À l'extérieur, il y a un camion de transport d'équipement et à l'intérieur, l'équipe de création et plusieurs techniciens sont à pied d'oeuvre. Radio-Canada a appris que pendant les deux prochaines semaines, le groupe U2 effectuera des répétitions dans ce nouvel amphithéâtre en prévision de leur nouvelle tournée qui doit commencer le 2 mai prochain à Tulsa en Oklahoma.

Un texte de Louis-Philippe Ouimet

Deux sources le confirment : U2 utilisera la Place Bell de Laval pour répéter leurs nouvelles chansons et plusieurs vieux succès en prévision de leur prochaine tournée. Le promoteur evenko aurait demandé à plusieurs employés de travailler sur le projet pendant les deux prochaines semaines. Ceux-ci ont signé une clause de confidentialité les empêchant de divulguer toute information entourant la présence de U2 à Laval. Il y a aussi une interdiction de prendre des photos ou des égoportraits du groupe.

Cette opération nécessite une importante logistique. Le personnel technique sera donc logé dans deux hôtels bien connus de Laval et situé à proximité de la Place Bell. Le groupe et son entourage immédiat seront quant à eux hébergés dans un hôtel du centre-ville de Montréal. Au moment d'écrire ces lignes, evenko, le gestionnaire et propriétaire de la Place Bell, n'avait pas confirmé la venue de U2 à Laval.

Une bonne nouvelle pour la place Bell

La Place Bell est un complexe multifonctionnel d'envergure construit pour près de 200 millions de dollars et inauguré le 31 août dernier. Il comprend un amphithéâtre de 10 000 places, soit la moitié du nombre de sièges disponibles au Centre Bell situé à Montréal. Le complexe a connu certaines ratées en janvier concernant son stationnement, son vestiaire et la sonorisation.

Le groupe The Killers avait d'ailleurs manifesté son mécontentement via le réseau social Twitter. Des ajustements ont été apportés. La venue de U2 entre ses murs sera donc la bienvenue pour redorer l'image de l'endroit.

Une machine de rock lucrative

U2 a célébré l'an dernier le 30e anniversaire de son album The Joshua Tree avec une tournée de 52 concerts qui a été présenté dans 15 pays.

Il s'agit-là de la tournée mondiale la plus lucrative de 2017 avec des revenus de 316 millions de dollars américains et 2,7 millions de billets vendus. La formation de Bono est d'ailleurs la championne des tournées les plus lucratives. Par exemple, la tournée 360° Tour avait généré près de 736 millions de dollars en 2009-2011.

Pour sa nouvelle tournée nord-américaine baptisée eXPERIENCE + iNNOCENCE 2018, U2 sera au Centre Bell de Montréal les 5 et 6 juin prochain 2018. Il s'agit du seul arrêt canadien prévu pour l'instant. Tous les billets pour ces deux concerts ont par ailleurs été vendus.

Le dernier concert prévu de cette tournée aura lieu le 10 novembre 2018 au 3Arena de Dublin.