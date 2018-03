Ugo Fredette plaide coupable à quatre chefs secondaires

Ugo Fredette, qui est notamment accusé de deux meurtres, a plaidé coupable vendredi au palais de justice de Saint-Jérôme à quatre chefs d'accusation secondaires relatifs à sa cavale très médiatisée de septembre dernier.

L'homme derrière la plus longue alerte Amber de l'histoire du Québec a reconnu sa culpabilité aux chefs suivant :

Fredette a aussitôt écopé de trois mois de prison, mais cette sentence aura peu d'effet puisqu'il se trouve déjà en détention préventive.

« En ce qui concerne les accusations telles que portées, mon client reconnaissait sa culpabilité. On a réglé ces accusations-là », a indiqué Pierre M. Gauthier, l'avocat d’Ugo Fredette.

Pour les accusations de meurtre, « mon client est toujours présumé innocent et le reste du dossier va suivre son cours », a-t-il ajouté

Il fait l’objet d’accusations beaucoup plus sérieuses. On parle de meurtre au premier degré et de meurtre au second degré, pour lesquels il va subir son enquête préliminaire à compter du 13 août.

Steve Baribeau, procureur de la poursuite