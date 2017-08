Un autre week-end difficile pour les automobilistes de la région de Montréal

Après avoir connu une fin de semaine difficile lors du championnat de la formule E, les automobilistes de la région de Montréal devront encore une fois s'armer de patience. La circulation risque d'être entravée dans la métropole ce week-end alors que la ville accueille le Triathlon international de Montréal et le festival Osheaga et que se poursuivent les travaux de l'échangeur Turcot.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports recommande par ailleurs « fortement [d’utiliser] le transport actif ou collectif afin de faciliter les déplacements » tout au long de la fin de semaine.

Le pont Jacques-Cartier sera complètement fermé aux automobilistes ainsi qu’aux cyclistes d’environ 20 h 30 à 23 h 30, samedi, afin de permettre aux piétons de venir assister à l’International des Feux Loto-Québec. Un détour est prévu vers les ponts Champlain, Victoria ou le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.La tenue du festival Osheaga, de vendredi à dimanche, sur l’île Notre-Dame, entraînera un afflux important en direction du parc Jean-Drapeau. Près de 50 000 visiteurs sont attendus.Triathlon international de MontréalLes automobilistes devront repenser à leur itinéraire, samedi et dimanche, alors que se tiendra le Triathlon international de Montréal dans les rues avoisinant le Vieux-Port, la portion natation devant avoir lieu dans le bassin du quai Jacques-Cartier.

L'accès en voiture sera limité de l'avenue Papineau jusqu'au boulevard Saint-Laurent et de l'avenue Viger jusqu'à la rue de la Commune. À certaines hauteurs, ces rues seront complètement fermées de 7 h à 17 h.Un détour par l’avenue De Lorimier Nord est prévu pour accéder à l’autoroute 720 ouest. La circulation est également détournée par la rue Saint-François-Xavier Nord pour se rendre à la rue Notre-Dame Est. Le sens de la circulation des rues Wolf, Brésoles et Saint-Dizier est changé temporairement pour faciliter les déplacements.Autoroute 720Les travaux de recouvrement de l’autoroute Ville-Marie et de reconfiguration de l’échangeur Turcot entraîneront la fermeture de certaines bretelles d'accès.La route 136 en direction est, entre l’échangeur Turcot et l’entrée en provenance des rues de la Cathédrale et Notre-Dame Ouest, sera fermée à partir de 23 h 59, vendredi soir, jusqu’à 5 h lundi matin.La sortie 6 – Boul. St-Laurent, rue Berri, Vieux-Montréal, Vieux Port – sera fermée dès 22 h, vendredi soir, jusqu’à 5 h lundi, tandis que la sortie 7 – Pont Jacques-Cartier, av. Papineau et De Lorimier – ne sera pas accessible aux automobilistes entre 3 h 30 et 17 h, samedi et dimanche.Les automobilistes devront suivre le détour vers l’autoroute 15 en direction sud jusqu’à la sortie 57 afin d’emprunter l’autoroute Bonaventure pour se rendre au centre-ville.