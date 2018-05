Un cadavre trouvé dans les décombres d'un incendie à LaSalle

Les policiers ont découvert un cadavre mercredi matin dans les décombres d'un violent incendie qui a détruit plusieurs maisons de ville mardi soir, dans l'arrondissement de LaSalle, à Montréal. Il pourrait s'agir d'une résidente de 61 ans qui manque à l'appel depuis mardi soir.

Les flammes, qui se sont déclarées mardi vers 22 h 30 dans une unité de maisons de ville de la rue Bois-des-Caryers, avaient déjà gagné une bonne partie de la structure à l’arrivée des pompiers.

Plus de 160 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l’incendie.

Au moins trois unités de type maison de ville ont été complètement détruites et une quatrième a été lourdement endommagée. Les flammes étaient si intenses qu'on a craint que les arbres du parc Angrignon, situé à proximité, ne s'enflamment en raison du vent qui transportait des braises.

Les experts de la police tentent toujours d'identifier le corps trouvé dans les décombres. Il est possible que ce soit celui d'une femme de 61 ans qui habite le complexe immobilier et qui était absente lorsque les policiers et la Croix-Rouge ont fait le décompte des évacués.

Incendie suspect

Bien qu’on ignore pour le moment la cause exacte de l’incendie, plusieurs indices laissent croire à la police qu’il pourrait s’agir d’un incendie criminel.

Des témoins affirment avoir aperçu trois individus fuir les lieux de l’incendie peu de temps avant que les flammes se déclarent.

Selon des voisins, l'incendie a commencé à l'arrière de l'immeuble et s'est propagé par la suite très rapidement.

Les policiers ont établi une scène de crime sur les lieux.

La Division des crimes majeurs et la Section des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont chargés de l'enquête.

Avec des informations de Pascal Robidas