Un défi colossal attend l'Impact à Portland

Après avoir décroché cinq victoires à ses six derniers matchs, l'Impact de Montréal aura fort à faire s'il veut espérer poursuivre sur sa lancée samedi, à Portland. Les hommes de Rémi Garde tenteront de vaincre une équipe qui n'a toujours pas perdu à domicile cette saison.

Un texte de Christine Roger

Le défi est de taille pour le onze montréalais. Non seulement les Timbers (8-3-6) sont toujours invaincus en sept rencontres au Providence Park, ils n’ont pas connu la défaite à leurs 12 derniers matchs en MLS.

« On sait qu’ils sont forts en ce moment. Sur un terrain compliqué parce que chez eux, ce n’est pas facile. On sait qu’il y a beaucoup de matchs, on a laissé beaucoup d’énergie. Il faut se mettre en tête qu’on doit prendre des points parce que c’est ce qui compte et c’est ce qui fera la différence en fin de saison », affirme le milieu Saphir Taïder.« On va essayer de corriger notamment sur le dernier match à l’extérieur, à New York, où on a été un peu trop timides quand on avait le ballon, tout en ayant cette base défensive importante. Si on concède deux ou trois buts dans un match, c’est trop difficile », reconnaît l’entraîneur-chef Rémi Garde, faisant allusion à la défaite de 3-0 encaissée à New York.

L’Impact de Montréal (9-12-0) est présentement en plein coeur d’une séquence éreintante de 7 matchs en 21 jours. Les joueurs reconnaissent que cet horaire chargé, jumelé aux nombreux déplacements, n'est pas facile, mais ils ne s'en plaignent pas et ne se cherchent surtout pas d'excuses.« C’est vrai qu’en ce moment, on est un peu fatigués, avoue Taïder. Mais on doit rester concentrés. On a tout ici pour justement bien récupérer, bien se préparer. Le haut niveau, c’est ça. »« On va traverser le pays avec la fatigue du match de mercredi dans les jambes, donc ce n’est pas l’idéal, mais je pense qu’on est tous un peu à égalité là-dessus. Pas de plaintes de notre côté. On essaie seulement de réfléchir et de proposer ce qu’il y a de mieux pour les joueurs », ajoute Rémi Garde.

Un entraînement payant

Le groupe d’entraîneurs mené par Rémi Garde a rapidement imposé son style à son arrivée à Montréal. Le camp a été intense et axé sur le conditionnement physique, à la grande surprise de plusieurs joueurs. Si l’expérience a été difficile sur le coup, les joueurs en voient aujourd'hui les bénéfices.

« Tout le monde donne son 100 % à tous les matchs et je pense que nous sommes suffisamment en forme. Les entraîneurs se sont assuré que nous soyons une équipe en excellente forme physique lors du camp d’entraînement », souligne le milieu Ken Krolicki.« Je sais que ç’a été difficile pour les joueurs. Ç’a été difficile psychologiquement de voir que tout était différent. Je sais que la quantité d’efforts qu’ils ont dû fournir déjà jusqu’à présent n’est pas très loin de ce qu’ils ont l’habitude de fournir dans toute une saison. J’en tiens compte aussi », indique Rémi Garde.

Retour imminent pour Kyle Fisher

Opéré à un tibia au mois de janvier dernier, Kyle Fisher s’approche de plus en plus d’un retour au jeu. Le défenseur s’entraîne depuis un certain temps déjà au sein du groupe régulier et fera le voyage vers Portland, puis Vancouver, avec ses coéquipiers.« Chaque jour qui passe lui permet d’éliminer les doutes et les inquiétudes qu’il peut y avoir avec après une grosse blessure comme celle-là. À notre retour du voyage, il sera vraiment prêt à disputer des minutes de match », assure l’entraîneur-chef.Garde a affirmé que Michael Petrasso serait disponible pour le match de samedi. Le défenseur a dû quitter la rencontre de mercredi face aux Whitecaps de Vancouver, en Championnat canadien, après avoir reçu un coup de coude à la tête.

« ll avait le cuir chevelu ouvert. Il a reçu cinq points de suture et il avait de gros saignements sur le moment. »

Briand se rapproche de Montréal

Depuis plusieurs semaines déjà, de nombreuses rumeurs envoient l’attaquant français Jimmy Briand à Montréal. L’entraîneur de l’En Avant de Guingamp, Antoine Kombouaré, a confirmé que son capitaine quittait l'équipe de Ligue 1.

Il n'avait plus la tête ici, c'est pourquoi nous avons accepté ce bon de sortie. On a bien essayé de le faire changer d'avis. Mais quand il m'a dit: "coach, ce n'est plus possible", je suis passé à autre chose. Quand votre capitaine vous dit ça... Ça fait partie de la vie d'un club. Maintenant, c'est important pour nous de tourner la page rapidement et de travailler pour trouver la solution d'après. Antoine Kombouaré, au quotidien français Le Télégramme

Si Rémi Garde n’a pas voulu donner de détails concernant les négociations, l’entraîneur-chef a réitéré son intérêt pour le joueur de 32 ans.

« J’ai vu qu’il s’éloignait effectivement de Guingamp, mais je peux ne rien vous dire de plus que ce que je vous ai dit les dernières semaines sur lui, si ce n’est que, je n’ai pas changé d’avis, je l’aime toujours très bien, beaucoup », a-t-il mentionné, sourire en coin.