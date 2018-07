Un échangiste à la fois : Isabelle Racicot

Il est écrit, dans le concept de l'émission Les échangistes, qu'ils sont là pour pimenter les soirées. On a décidé d'aller les rencontrer pour en savoir un peu plus sur eux. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le milieu culturel québécois et international, Isabelle est aussi à l'aise sur un plateau de télévision qu'un millennial l'est sur Instagram!

Après deux ans sur ce plateau, y a-t-il une question que vous voulez souvent poser sans jamais oser le faire?

Ce qui arrive assez souvent, c’est que je ne peux poser toutes les questions que je voudrais à cause des contraintes de temps. Il m’arrive régulièrement d’avoir envie d’en apprendre plus sur un invité. Cet été, j’ai eu un gros coup de cœur pour Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques. J’aurais tellement voulu me lancer dans une longue entrevue avec lui.

Quel rôle pensez-vous jouer dans cette émission? C’est quoi votre casting?

Je me suis posé cette question! D’ailleurs, j’aimerais bien que Pénélope me donne la réponse. Je pense qu’il y a deux choses. D’abord, ça fait 20 ans que j’interviewe des personnalités, j’ai donc une certaine expérience. Je crois également qu’on m’a choisie pour mon côté très humain. Je trouve cela toujours intéressant d’en apprendre sur la vie des invités.

Qu’est-ce que vous gardez en tête pour chacune de vos interventions?

Rien. J’adore mon rôle, puisque je n’anime pas l’émission. Je ne la porte pas sur mes épaules, alors j’en profite pleinement. J’y vais avec mon cœur, mes tripes et mon instinct. Je fais juste m’amuser!

Vous avez travaillé plusieurs années à l’émission Flash, également à MusiquePlus et à TVA, ce qui vous a permis de rencontrer les plus grands de ce monde. Cet été au Québec, qui avez-vous hâte de rencontrer?

J’étais ultra contente de rencontrer Sophie Grégoire-Trudeau en entrevue. Je suis également très heureuse de partager le plateau avec Marc Labrèche. Je dirais que j’aime interviewer des invités qui ne donnent pas beaucoup d’entrevues, parce que c’est une chance de les avoir.

Quel lien y a-t-il entre vous et les invités de cette émission? Avez-vous déjà eu un coup de cœur, des amitiés se sont-elles créées?

Je suis ouverte aux rencontres, mais ce n’est jamais arrivé. Par contre, j’aime beaucoup la camaraderie qui se forme entre les échangistes. Pour moi, c’est le gros plus de l’émission. J’ai toujours tellement hâte de savoir avec qui je vais échanger!

Vous semblez avoir un réel plaisir à vous parer de vos plus beaux atours lors des tournages. Qu’est-ce que ça représente pour vous, la mode, le design?

Ça fait partie de mon gros fun de faire de la télévision. Je m’éclate. Pour moi, il y a un protocole que je respecte. C’est comme quand les gens allaient à l’Église ou dans l’avion avant : ils s’habillaient chic. Je fais la même chose, mais pour la télévision. J’ai la chance d’être sur un plateau en or pour ça avec une animatrice qui s’éclate tout autant que moi. Parfois, je n’ai pas envie de me démaquiller le soir parce que je trouve ça trop beau.

Avez-vous un rêve à réaliser d’ici la fin de la saison?

Je n’ai pas encore échangé avec Jay Du Temple ni avec France Castel. J’aimerais ça échanger avec ces deux-là d’ici la fin.

Avec quel échangiste voudriez-vous prendre un coup dans les coulisses?

Haha! Mais il y a tellement d’options! C’est sûr qu’il y a Nathalie Petrowski. Nathalie pompette, ça me ferait rire. Et j’ai envie de dire Jean-François Breau, je suis sûre qu’il est capable de faire la fête solide.

Avec quel échangiste aimeriez-vous vous obstiner en ondes?

J’ai envie de dire Louis T, parce qu’il aime déjà faire ça sur Twitter, mais aussi Manal Drissi pour sa fougue.

Avec quel échangiste risque-t-il d’y avoir un rapprochement amical?

Et il y en a déjà avec qui je suis amie, Anne-Marie Withenshaw par exemple. Ah! Je l’aime pas ta question… Je voudrais dire tout le monde. Je vais dire Jean-Sébastien Girard!

Cet automne, Isabelle animera l’émission de compétition culinaire Je suis chef, à V. Elle continuera à s’occuper de son site de commerce électronique, Picoum, qui propose les dernières tendances mode. Et elle prendra du temps avec ses enfants, ce qu’elle a moins le temps de faire en été.

***

Les échangistes

Du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé