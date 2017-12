Un élève de 3e année suspendu pour avoir apporté des couteaux à l’école

Un enfant âgé d'à peine huit ans a été suspendu de l'école primaire Père-Vimont, à Laval, après que deux couteaux eurent été trouvés en sa possession.

Hossein Shekari, le père d'une fillette âgée de huit ans, a lui-même trouvé le second des deux couteaux, dont la lame aurait atteint 30 cm, dans le casier du garçon qui aurait intimidé et agressé son enfant à plusieurs reprises depuis la rentrée scolaire.

Depuis que c'est arrivé, elle ne dort plus de la nuit. Il faut qu'elle vienne dans notre lit parce qu'elle a trop peur. Est-ce exagéré? Peut-être, mais elle a juste huit ans. Pour elle, le problème est beaucoup plus gros que pour nous. Hossein Shekari

« Hier soir, je lui ai dit : "Au matin, je veux que tu ailles à l'école." Elle a dit : "Est-ce qu'il va être à l'école?" J'ai dit : "Non, s'il était à l'école, tu n'irais pas à l'école" », a-t-il continué.

Hossein Shekari a raconté avoir d'abord appris, il y a quelques jours, que l'enfant qui avait intimidé sa fille s'était présenté à l'école avec un couteau dans son sac à dos.

Sa fille lui aurait dit avoir été victime de harcèlement de la part du garçon de troisième année, au point où ses gestes auraient laissé des marques sur son corps, surtout des égratignures.

Après s'être rendu à l'école à l'occasion d'une rencontre parents-enseignants, vendredi, M. Shekari se serait retrouvé devant le casier de l'élève en question, tandis qu'il attendait dans le couloir. Il l'aurait ouvert et aurait trouvé l'arme blanche, qu’il a photographiée (photo ci-dessus).

Les autorités alertées

M. Shekari et sa conjointe ont porté plainte auprès de la direction de l'école, de la commission scolaire de Laval (CSDL) et de la police de Laval, réclamant une intervention immédiate.

« La commission scolaire de Laval prend cette situation très au sérieux et elle travaille en étroite collaboration avec ses professionnels et ses partenaires, dont les services sociaux et la police », a-t-elle indiqué dans un communiqué. Des psychoéducateurs se pencheront sur cette affaire.

Le garçon a été retiré du milieu scolaire le jour même de l'incident, pour une durée indéterminée, le temps que toutes les vérifications et les examens psychologiques soient effectués.

« C’est inacceptable d’avoir ce type d’arme dans une école », a réagi le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx. « Bien entendu, je comprends qu’il y a eu des sanctions suite à la découverte. J’ai aussi entendu que la réaction n’a peut-être pas été optimale au moment où cela a été dit, et ça non plus ce n’est pas acceptable », a-t-il ajouté.

La CSDL a indiqué que les parents de l'élève qui aurait intimidé la fillette collaboraient avec les autorités.

Le Code criminel canadien ne permet pas de judiciariser une telle affaire lorsque des enfants de moins de 12 ans sont impliqués. C'est donc plutôt la Direction de la protection de la jeunesse qui assure le suivi, en collaboration avec la commission scolaire.

Les parents de tous les élèves de l’école Père-Vimont ont été avisés de la situation.

Avec des informations de Pascal Robidas