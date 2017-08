Un homme de 44 ans accusé d'avoir causé un incendie meurtrier à Terrebonne

Alain Landais a comparu en cour vendredi et a été accusé d'avoir provoqué l'incendie qui a coûté la vie à une femme de 94 ans, Marcelle Magnan, dans une résidence pour personnes âgées autonomes de Terrebonne, le 9 juillet dernier.

Landais, âgé de 44 ans, a été arrêté jeudi à sa résidence de Terrebonne, selon la Sûreté du Québec (SQ). Il fait face à une accusation de meurtre non prémédité et à deux autres d'incendie criminel (danger pour la vie humaine et dommages matériels).

Il restera détenu jusqu'à son enquête de remise en liberté.

La police tente maintenant de déterminer s'il pourrait être lié à d'autres incendies criminels survenus dans le secteur au cours des derniers mois.

Au lendemain du drame, la police avait indiqué qu'un homme de 44 ans avait été appréhendé, mais qu'il avait pu recouvrer sa liberté après avoir été interrogé.

L’incendie dans le centre d'accueil Oasis, situé sur la rue Saint-Louis, a nécessité le déploiement de 70 pompiers pour évacuer 43 résidents en pleine nuit. Les services d'incendie de Sainte-Thérèse, de Blainville, de Repentigny et de Sainte-Anne-des-Plaines ont été appelés en renfort.

Les flammes s'étaient propagées dans la résidence où les gicleurs ne fonctionnaient pas puisqu'ils étaient en cours d'installation. C'est ce qu'avait indiqué Sylvain Guilbault, propriétaire de l'entreprise Protection Incendie Atlas, mandatée pour poser le système de gicleurs.

Dès les premières heures, l’incendie était considéré comme suspect et la police de Terrebonne confirmait le transfert de l'enquête à la Sûreté du Québec (SQ).

Le plus récent registre des résidences privées pour aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui remonte à avril 2016, indique que la résidence Oasis hébergeait 32 résidents en 2016.

Parmi ceux-ci, 13 personnes étaient âgées de 85 ans et plus, tandis que 14 autres étaient âgées de 75 à 84 ans. Enfin, cinq d'entre eux avaient de 65 à 74 ans.