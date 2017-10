Un homme mis à l'amende pour avoir chanté trop fort dans sa voiture

Un Montréalais de 38 ans affirme avoir reçu une contravention de 149 $ pour avoir crié en public alors qu'il entonnait avec entrain le refrain de sa chanson préférée, dans sa voiture.

Taoufik Moalla dit avoir été intercepté en septembre dernier sur l’avenue Sainte-Croix, dans l’arrondissement Saint-Laurent. Il chantait dans son véhicule en écoutant le succès radiophonique Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) du groupe C+C Music Factory.

Quatre policiers se sont approchés de son automobile et lui ont demandé s’il avait poussé un grand cri, selon ce que raconte Moalla. « Non, je ne faisais qu’écouter ma chanson préférée », a répliqué l’automobiliste, tout en répétant « Everybody dance now », un extrait des paroles du morceau.

Manifestement insatisfaits de cette explication, les policiers lui auraient remis une contravention de 149 $ pour avoir crié sur le domaine public.

Je chantais fort dans ma voiture. Est-ce qu’il y a quelque chose qui interdit cela, ou est-ce que j’ai vraiment dérangé quelqu’un? Taoufik Moalla

Le citoyen dit avoir contesté la contravention au début du mois d’octobre et attend maintenant la suite des procédures.

La police de Montréal a affirmé dimanche à CBC ne pouvoir commenter ce cas.