Un immeuble résidentiel de Verdun ravagé par les flammes

Un incendie a causé d'importants dommages, jeudi matin, à un immeuble résidentiel de l'arrondissement Verdun, dans le sud-ouest de Montréal.

Le feu s'est déclaré vers 4 h 20 dans l'immeuble de trois étages situé sur le boulevard LaSalle, près de l'intersection de la rue Troy.

De la fumée et des flammes s'échappaient du bâtiment à l'arrivée des pompiers quelques minutes plus tard, indique David Shelton, chef des opérations au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Au plus fort de l'opération, 120 pompiers étaient sur les lieux.

Les 23 résidents de l'immeuble ont tous pu en sortir, dont un au moyen d'une échelle, et ils reçoivent maintenant l'aide de la Croix-Rouge.

Une personne a été amenée à l'hôpital pour des brûlures au second degré sur la main et une femme a reçu des soins parce qu'elle avait inhalé de la fumée.

Des gens du voisinage ont aussi dû être évacués en raison des risques de propagation des flammes.

On ignore encore la cause de l'incendie, qui s'est déclaré au troisième étage de l'immeuble.