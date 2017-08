Un laissez-passer pour Abanda à la Coupe Rogers

La Québécoise Françoise Abanda a reçu le dernier laissez-passer pour le tournoi de la Coupe Rogers à Toronto.

Son inclusion porte à sept le nombre de Canadiens dans les tableaux principaux en simple.

Ce sera une quatrième participation à la Coupe Rogers pour Abanda. La joueuse de 20 ans a gagné un match à Roland-Garros et à Wimbledon cette année. Elle a également participé à la victoire du Canada contre le Kazakhstan en Fed Cup.

Eugenie Bouchard sera également en action à Toronto. Une autre joueuse canadienne pourrait encore participer au tournoi, puisqu'Aleksandra Wozniak passera par les qualifications, comme ses compatriotes Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski et Katherine Sebov.

À Montréal, Peter Polansky et Braden Schnur vont fouler le terrain, tout comme Milos Raonic, Vasek Pospisil et Denis Shapovalov.

Philip Bester, Frank Dancevic, Filip Peliwo et Benjamin Sigoun ont également une place en qualifications.

Raonic a déjà accès au tableau principal en raison de son 10e rang mondial.

Polansky a participé à trois finales de tournois de niveau Challenger, dont celui de Granby. Il est 115e au classement de l'ATP.

Schnur, 22 ans, est classé dans le top 200 pour la première fois de sa carrière. Il a été demi-finaliste au Challenger de Granby et a remporté deux titres en Futures, à Little Rock et à Abuja.