Un mort et un blessé dans une nébuleuse histoire à Pincourt

La Sûreté du Québec enquête à la suite de la découverte d'un homme inconscient dans une voiture dimanche, à Pincourt, près de Montréal. Un autre homme gravement blessé a été retrouvé non loin de la scène.

Les policiers ont été appelés dimanche après-midi sur la rue Impasse Hamel, à Pincourt, où gisait un homme inconscient dans une voiture. Sa mort a été constatée plus tard, en soirée.

Peu après, les policiers ont découvert un homme gravement blessé dans une résidence située non loin de la voiture. Il a été traité à l’hôpital et on ne craindrait plus pour sa vie.

L'escouade des crimes majeurs de la Sûreté du Québec a ouvert une enquête.

Selon les premières constatations, il s’agirait d’une tentative de meurtre suivie d’un suicide, estime la Sûreté du Québec.

Les circonstances et les motifs de l’agression ne sont pas connus pour le moment.