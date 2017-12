Un nouveau conte de l'OSM écrit par Michel Tremblay

L'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) continue sa tradition du conte symphonique en proposant cette année Le diable en canot d'écorce, un texte de Michel Tremblay lu par Laurent Paquin.

Depuis quelques années, l'OSM offre des contes symphoniques pour Noël. Après le conteur Fred Pellerin et l'animateur Boucar Diouf, c'est le romancier et dramaturge Michel Tremblay qui signe cette année un conte s'inspirant de La chasse-galerie.

On puise dans le folklore avec « Le reel des soucoupes volantes » et dans le répertoire classique avec des extraits de la Symphonie no 4 de Beethoven, de la Symphonie fantastique de Berlioz, de la Rhapsody in Blue de Gershwin et des pages de Prokofiev, Chostakovitch et Elgar. Le thème récurrent du canot est du compositeur canadien Gary Kulesha.

Le diable en canot d'écorce est présenté à la Maison symphonique de Montréal du 19 au 21 décembre.

ICI Musique retransmet ce conte en direct mercredi soir, à 20 h. Le 30 décembre, à compter de 19 h, ICI Radio-Canada Télé diffusera ce concert.