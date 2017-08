Une adolescente crie représentera le Canada dans un concours de beauté international

Alors qu'elle a remporté le titre de Miss Teenage Canada la semaine dernière, Emma Morrison est déjà très excitée à l'idée de représenter le Canada au concours international Miss Teenager, en juin 2018.

La compétition se tiendra au Guatemala, où près de 40 % de la population est autochtone.

Ce voyage en Amérique latine, tout comme ce titre national, était quelque peu inattendu pour la jeune Crie de Chapleau, un petit village de 2300 habitants au nord de Sault-Sainte-Marie.

Elle n’avait participé jusque-là qu’à un seul concours de beauté, celui du Nord de l'Ontario.

Un coup de chance

Devenir reine? L’idée n’avait jamais traversé l’esprit de l’adolescente jusqu’au jour où elle reçoit un message de la directrice de Miss North Ontario sur Facebook lui demandant si elle souhaiterait participer au concours.

« Nous avions une autre personne pour concourir plus tôt et j’étais amie avec elle sur Facebook, explique Emma Morrison à la chaîne CBC. Je n’avais aucune photo sur Facebook, sauf une de moi et mon copain sur une balançoire. »

C’était pas mal une question de chance. Emma Morrison, à propos de sa participation au concours

Emma Morrison remporte le concours de sa région, ce qui lui ouvre la porte à Miss Teenage Canada, le concours national rassemblant plus de 50 concurrentes.

Après des semaines à s’entraîner pour ce type de concours et pour parler en public, elle s’est sentie prête à concourir.

Savoir s'accepter tel qu'on est

Son but premier durant la compétition était d’encourager les gens à s’accepter tels qu’ils sont.

« Je veux me tenir debout pour tous les Canadiens, peu importe leur sexe, leur race, leur identité ou leurs préférences, dit-elle. Chacun a besoin d’avoir plus d’amour propre parce que je trouve que la société d’aujourd’hui est basée sur les apparences. »

L’expérience a été longue pour l'adolescente, qui se sentait stressée par tous les détails du concours. Une fois qu’elle a été couronnée, tout cela en valait bien la peine.

« Sur le coup, j’étais sous le choc et si heureuse parce qu’une fille d’une petite ville à gagner un grand concours », raconte Emma Morrison.

Quand Emma Morrison est montée sur la scène de Miss Teenage Canada le 13 août, elle ne voyait que sa mère parmi les spectateurs.

« Elle était si fière de moi, en répétant “tu as gagné, tu as gagné” », se rappelle-t-elle

« Cela montre que peu importe d’où on vient, on peut se fixer des buts ambitieux, travailler fort et réussir », conclut Mme Morrison « Je sens maintenant que j’ai une voix. »