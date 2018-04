Une application pour des échographies à distance

Technologies innovatrices d'imageries, une entreprise montréalaise, s'est associée à la multinationale Philips pour commercialiser une application interactive qui pourrait être très utile aux professionnels de la santé, et faire avancer la télémédecine. L'objectif est de réaliser des échographies à distance.

Grâce à un appareil d'échographie miniature et un téléphone portable, il est maintenant possible de réaliser une véritable consultation médicale à distance en temps réel et avec une qualité d'image impeccable.

On a donné le mot hyperprésence pour décrire l'application Reacts, en voulant dire plus présent que présent. Dr Yannick Beaulieu, président Technologies innovatrices d'imageries

Le logiciel mis au point par l'équipe du Dr Yannick Beaulieu regroupe sur une même plateforme plusieurs caméras, de la vidéo, des images 3D et même la réalité augmentée.

Les participants à une consultation utilisent des pointeurs et même des instruments médicaux en 3D qu'ils peuvent partager avec un autre participant. On ajoute une caméra web et cette fois-ci, la main du médecin qui tient une véritable seringue se superpose aux vraies images du patient pour indiquer comment réaliser la procédure.

Le Dr Beaulieu s'est associé au géant Philips qui a intégré sa technologie à son système d'échographie portable, vendu partout dans le monde.

En plus des médecins, la technologie pourrait être utile aux formateurs, mais également aux ambulanciers et aux sages femmes.

On peut imaginer facilement qu'en préhospitalier, les gens pourraient communiquer avec nous pour dire : "vous savez on a tel genre de patients, voici les images qu'on obtient, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire de différent." Dr Martin Albert, intensiviste, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Comme cette technologie fonctionne sans fil, la distance n'est en principe pas un problème.

On travaille depuis deux ans avec Médecins sans frontières, qui utilisent la plateforme en Afrique dans différents secteurs pour connecter des pédiatres d'un peu partout dans le monde. Dr Yannick Beaulieu

Le produit de l'entreprise québécoise est maintenant utilisé dans une trentaine de pays.

En juin 2016, Technologies innovatrices d'imagerie avait reçu un financement de quatre millions de dollars d'une dizaine d'investisseurs, dont le Fonds de solidarité FTQ et Claridge, afin d'accélérer la commercialisation de sa plateforme Reacts, qui signifie Remote Education, Augmented Communication, Training and Supervision.

D’après le reportage de Normand Grondin