Une automobiliste tuée dans une sortie de route qui s'est terminée dans le Richelieu

Une automobiliste a perdu la vie à la suite d'une sortie de route à Saint-Charles-sur-Richelieu. Le véhicule s'est retrouvé dans la rivière Richelieu.

La victime, une conductrice de 38 ans originaire de Sorel-Tracy, circulait sur le chemin des Patriotes vers 1 H 45 cette nuit. Pour une raison encore inconnue, elle a perdu la maitrise de son véhicule et a percuté un poteau d’Hydro-Québec aux abords de la route. Le véhicule a ensuite fait plusieurs tonneaux, avant de terminer sa course dans la rivière Richelieu.

Selon deux témoins, le véhicule était à ce moment-là à la renverse dans la rivière.

Un policier de la Sureté du Québec arrivé rapidement sur place a tenté de secourir la femme coincée dans l'automobile, mais la température de l’eau l’a forcé à sortir de la rivière et à attendre l’arrivée des pompiers avec leurs combinaisons adaptées.

L’habitacle était complètement dans l’eau. Le policier essayait d’ouvrir les portes. Il y avait une porte d’entrouverte. Avec sa lampe de poche, il n’arrêtait pas de dire '' je ne vois personne en avant ''. François Perras, un témoin de l’intervention des secours

Les secouristes ont finalement dû retourner la voiture afin d’accéder à la victime. Ils l’ont retrouvé à l’arrière du véhicule.

Une fois sortie, la victime a été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté. De son côté, le policier a été traité pour hypothermie.

Les enquêteurs tentent toujours de comprendre les circonstances de l’accident et n'écartent aucune hypothèse pour le moment. Une autopsie sur le corps de la victime et une inspection du véhicule seront faites afin d'en savoir plus.

La limite de vitesse dans ce secteur de la municipalité est de 50 km/h.

Avec les informations de Karine Bastien