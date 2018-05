Une autre médaille d'argent pour Abel et Citrini-Beaulieu au 3 m synchro

Comme à Montréal la semaine dernière, les Canadiennes Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont décroché la médaille d'argent du 3 m synchronisé aux Séries mondiales de plongeon, présentées vendredi à Kazan, en Russie.

Les Québécoises ont récolté une note de 301,11 pour leur cinq plongeons, 3,7 points de moins qu'il y a une semaine à la piscine du Parc olympique. Mais elles ont quand même atteint leur objectif de 300 points.

Encore une fois, les Chinoises Yani Chang et Tingmao Shi les ont devancées pour monter sur la plus haute marche du podium grâce à un score de 316,20.

Les Britanniques Katherine Torrance et Grace Reid (289,29) ont enlevé le bronze.

Chez les hommes, les Canadiens François Imbeau-Dulac et Philippe Gagné ont conclu au pied du podium (391,11), au 4e échelon.

L'épreuve a été l'affaire des Chinois CAO Yuan et XIE Siyi (457,98). Les Russes Evgenii Kuznetsov et Ilia Zakharov (437,43) ont suivi au 2e rang devant les Ukrainiens Oleksandr Gorshkovozov et Oleg Kolodiy (419,82).