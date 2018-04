Une escale australienne aux effets bénéfiques pour Abel et Benfeito

En quête de motivation lors de la saison 2016-2017, Jennifer Abel et Meaghan Benfeito ont profité de leur passage aux Jeux du Commonwealth, en Australie, pour faire le plein d'émotions. Retour sur une récolte de médailles particulièrement significative à l'aube du prochain arrêt de la Série mondiale de la FINA, au Parc olympique de Montréal, du 27 au 29 avril.

Un texte d'Olivier Pellerin

Une fois les projecteurs éteints, les Jeux olympiques peuvent parfois laisser un vide dans la vie de certains athlètes. Jennifer Abel et Meaghan Benfeito n’y ont pas échappé.

Elles avouent toutes les deux avoir souffert d’une baisse de motivation. Les Jeux du Commonwealth, qui ont pris fin à Gold Coast dimanche dernier, semblent toutefois avoir fait le plus grand bien aux deux vétéranes qui en sont à leur quatrième cycle olympique.

Arrêtée tout le mois de janvier pour soigner des douleurs au cou, puis ralentie par une blessure à un triceps en mars, Benfeito ne pouvait souhaiter meilleur scénario : deux médailles d’argent (10 m et 10 m synchronisé), les quatrième et cinquième de sa carrière. Pourtant, la Montréalaise reconnaît avoir fait preuve d’un certain détachement lors de cette compétition.

« Je n’essayais pas vraiment de me mettre un objectif aux Jeux du Commonwealth. Je ne me suis pas fixé d’objectifs et je me suis laissée aller. J’ai pris chaque plongeon comme si c’était à l’entraînement, et ç’a super bien été. »

Les blessures ont aussi forcé la plongeuse de 28 ans à remettre en question les longues heures passées à l’entraînement et en compétitions. C’était la première fois de sa carrière qu’elle avait le temps de penser à elle.

« Ça m’a fait vraiment du bien de pouvoir retrouver l’amour que j’ai pour le plongeon. Comme l’année passée a été difficile, je pense que ç’a été quelque chose d’important dans ma carrière pour retrouver la motivation, et ça va vraiment bien jusqu'à présent. »

La retraite de Roseline Filion est maintenant chose du passé pour Meaghan Benfeito, et le nouveau duo qu’elle forme avec Caeli McKay, 18 ans, semble trouver ses marques.

« L’année passée, c’était vraiment d’essayer de compétitionner et de voir si on faisait une bonne équipe. Cette année, c’est vraiment d’essayer de performer. Les deux prochaines vont être importantes. Ça va être de pousser à notre max. […] Caeli a plus d’expérience et elle sait à quoi s’attendre. Elle est encore plus motivée. »

Abel et Citrini-Beaulieu en symbiose

Même son de cloche pour Jennifer Abel, qui est revenue d’Australie avec la médaille d’or au 3 m. Ce titre lui a glissé des doigts à deux reprises, mais pas cette fois.

Satisfaite de ce qu’elle a accompli sur le plan individuel aux Jeux du Commonwealth, elle tire aussi du positif de la 5e position obtenue au 3 m synchronisé, aux côtés de sa nouvelle partenaire, Mélissa Citrini-Beaulieu.

« Les trois premiers plongeons qu’on a faits étaient extrêmement bons, même parmi les meilleurs qu’on a faits […] Je pense qu’on est là à deux ans avant les Jeux, et je ne regrette aucunement ce qu’on a fait. Ce n’est qu’une erreur de ma part. »

Persuadée de faire partie d’un duo qui a tout ce qu’il faut pour aspirer aux plus grands honneurs, Abel avoue presque avoir trouvé une âme sœur au tremplin. « C’est vraiment dur à comprendre, mais on est vraiment deux filles qui se ressemblent beaucoup. Fortes en émotions, on n’a pas peur de se confier l’une à l’autre […] On ne doute pas du désir de gagner de l’autre. »

En juillet 2017, Citrini-Beaulieu et Abel ont remporté l’argent aux Championnats du monde à Budapest. Cette année, elles comptent deux médailles de bronze dans les deux premières épreuves de la Série mondiale en Chine et au Japon. Ce n’est pas un coup de chance, selon Abel. « J’ai eu plusieurs partenaires dans mon parcours, je sais ce que ça prend pour avoir une équipe gagnante, et je peux vraiment dire que Mélissa et moi, on a la chimie d’une équipe gagnante. »

Gagné repousse ses limites

Philippe Gagné a aussi bien profité des Jeux du Commonwealth. À sa première compétition internationale cette saison, il a remporté deux fois l’argent au 3 m (individuel et synchronisé).

Débarrassé des douleurs au dos dont il souffrait la saison dernière, il se savait capable de chauffer le vice-champion olympique en titre au 3 m, le Britannique Jack Laugher. « C’était au-delà des attentes », reconnaît-il candidement.

Une partie de ces succès découlent de la décision prise par Gagné, à l’issue de la saison 2015-2016, de se concentrer uniquement sur le tremplin de 3 m. Spécialiste de cette discipline, le Montréalais devait malgré tout prendre part à certaines compétitions à la plateforme de 10 m, faute de profondeur au sein de la formation canadienne.

Moins taxé physiquement, Gagné se sent maintenant plus fort sur le tremplin, et il peut réaliser des plongeons présentant des coefficients de difficulté plus élevés. Le plateau des 500 points est un objectif à court terme. Il n’hésite plus à parler d’une participation à la finale aux Jeux de Tokyo en 2020.

Enfin à la maison

L’équipe canadienne aura l'occasion de s’exécuter sur son propre terrain de jeu à la prochaine étape de la Série mondiale de la FINA. Une rare possibilité pour Benfeito et Abel d'étaler leur savoir-faire « à la maison ».

Rares ont été les chances offertes aux plongeurs de s’exécuter devant leur public. Le Grand Prix de plongeon de la FINA a été la dernière grande compétition présentée à Montréal. C'était en mai 2012.

« Les gens vont pouvoir voir ce qu’on vit, affirme Abel. Je vais démontrer à mes partisans où je suis rendue deux ans avant les Jeux olympiques. »

Pour Benfeito, ce sera aussi une occasion de partager son expérience avec Caeli McKay, qui risque de ressentir de grandes émotions devant une foule canadienne.

« Elle est beaucoup plus forte mentalement cette année que l’année passée, donc je ne pense pas que mon rôle de mentor va être aussi important que l’année passée. Je peux me concentrer sur moi-même un petit peu plus que sur elle, et ça c’est vraiment plaisant. »