Une fête tourne mal au parc Villeray

Une fête organisée au parc Villeray a connu un dénouement violent, samedi soir, Service de police de la ville de Montréal (SPVM) ayant dû intervenir pour calmer les esprits après l'arrivée impromptue d'une centaine de jeunes sur les lieux.

Ces jeunes ont d'abord commencé à s'en prendre aux agents de sécurité qui se trouvaient sur place. Puis, lorsque les agents du SPVM sont arrivés, ceux-ci se sont retrouvés dans la ligne de mire des agitateurs.

« C'est devenu un jeu du chat et de la souris », a indiqué le porte-parole du SPVM Manuel Couture. « De petits groupes de jeunes fuyaient à l'approche des policiers pour se reformer un peu plus loin. »

Des projectiles ont été lancés en direction des agents de sécurité et des policiers. Deux agents de sécurité ont été légèrement blessés. Un véhicule a également été endommagé.

La police a procédé à une arrestation pour voies de fait contre les forces de l'ordre.

On ignore pour l'instant la raison pour laquelle les jeunes ayant causé des maux de tête aux policiers étaient invités à la fête. On ne sait pas non plus pourquoi ils s'en sont pris aux agents de sécurité.