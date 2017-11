Une immense murale de Leonard Cohen inaugurée à Montréal

La 100e murale de l'organisme MU a été inaugurée mardi matin, jour du premier anniversaire de la mort de Leonard Cohen.

La murale en hommage à Leonard Cohen se trouve dans l’arrondissement de Ville-Marie sur l'édifice du 1420, rue Crescent. Cette immense fresque de 11 000 pieds carrés a été réalisée par les artistes El Mac et Gene Pendon, ainsi que 13 artistes-assistants de l’équipe de MU.

Le portrait de Leonard Cohen a été réalisé à partir d’une photo de sa fille, Lorca Cohen.

Ce n'est pas la première murale de Leonard Cohen à Montréal. En juin dernier, Kevin Ledo en avait réalisé une sur le boulevard Saint-Laurent, proche du lieu de résidence du chanteur.

Par ailleurs, le Musée d’art contemporain Montréal (MAC) consacre une grande exposition à l’œuvre du musicien, à l’intérieur et hors de ses murs, à partir du 9 novembre, avec une exposition baptisée Une brèche en toute chose / A Crack in Everything, présentée par CBC / Radio-Canada.

De plus, le concert-hommageTower of Song du 6 novembre au Centre Bell sera diffusé en première mondiale ce soir, le mardi 7 novembre à 20 h sur ICI Musique (en ondes et sur le web), CBC Radio Two et CBCMusic.ca. Pour les plus visuels, le même concert sera présenté sur ICI Radio-Canada Télé et CBC le 3 janvier 2018.