Une navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles au port de Montréal testée à la fin mai

Le premier test d'une navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles au port de Montréal, un projet cher à la mairesse d'arrondissement Chantal Rouleau, sera lancé du 28 mai au 1er juin.

Le bateau quittera Pointe-aux-Trembles, à la hauteur du boulevard Saint-Jean-Baptiste, pour accoster au quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port.

Un départ dans les deux directions sera assuré toutes les heures durant la semaine du 28 mai, de 7 h à 18 h, à bord de l’Explorateur, de la compagnie Navark.

Ce bateau peut accueillir 45 personnes, en plus des membres d’équipage et une quinzaine de vélos.

L’Explorateur peut faire le trajet en un maximum de 30 minutes. Si les conditions sur le fleuve le permettent, il pourra gagner le quai Jacques-Cartier en 22 minutes seulement.

La mairesse Rouleau, qui sera candidate pour la Coalition avenir Québec lors des prochaines élections provinciales, revient à la charge avec un projet qu’elle n’a pas su vendre à l’ex-maire de Montréal Denis Coderre, même si elle faisait partie de son équipe.

Chantal Rouleau pense « que ça va fonctionner parce que c’est un transport alternatif […] Voyager sur le fleuve, c’est quelque chose de vraiment merveilleux pour qui a eu l’occasion de le faire », insiste-t-elle.

On met en place depuis plusieurs années des navettes récréatives, ici dans le secteur. On est associé maintenant avec Repentigny, avec Varennes et on le voit, l’engouement.

Chantal Rouleau, mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles