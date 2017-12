Une nouvelle tour à bureaux au centre-ville de Montréal

Une toute nouvelle tour de bureaux vient d'être inaugurée au centre-ville de Montréal. La Maison Manuvie est un immeuble ultramoderne qui a été conçu pour favoriser le bien-être de ceux qui vont y travailler.

Un texte d'Olivier Bachand

Situé au coin du boulevard de Maisonneuve et de la rue Mansfield, la Maison Manuvie est une propriété conjointe de la compagnie d'assurances du même nom et du bras immobilier de la Caisse de dépôt et placements du Québec, Ivanhoé Cambridge.

Elle compte 27 étages et près d'un demi-million de pieds carrés. De l'extérieur, on dirait un immense prisme de verre. De l'intérieur, la vue sur la métropole est imprenable.

Manuvie occupe un peu plus de la moitié de l'édifice, dont plus de 80 % des espaces de bureaux sont déjà loués. « On est très satisfaits, très fiers de pouvoir annoncer un taux de location aussi élevé le jour de l'inauguration de l'édifice », dit Bernard Poliquin, d'Ivanhoé Cambridge.

Des espaces de bureaux de plus en plus nombreux

Le marché des espaces de bureaux demeure favorable aux locataires en ce moment, avec un taux d'inoccupation qui se situe présentement autour de 12 % au centre-ville et qui est relativement stable depuis trois ans.

Cette statistique cache cependant une certaine effervescence, puisque de nouveaux espaces ont été construits, comme la Tour Deloitte, qui a ouvert ses portes en 2015 et qui compte près de 500 000 pieds carrés.

D'autres espaces de bureaux ont aussi vu le jour au cours des dernières années, comme l'explique Jean Laurin, président et chef de la direction de la firme de courtage immobilier Devencore NKF. « Il y a un paquet de redéveloppements de bâtisses industrielles, que ce soit dans le Mile-End, le Mile-Ex, dans le Vieux-Montréal, dans la Cité du multimédia. Donc un peu partout, on voit qu'il y a beaucoup d'activités », dit-il.

Au train où vont les choses, il s'attend même à ce que la construction d'une nouvelle tour de bureaux soit lancée au cours des deux prochaines années.

Séduire les entreprises... et leurs employés

Pour attirer les entreprises, Manuvie mise sur le confort et le bien-être des futurs occupants.

Dans la Maison Manuvie, on trouve ainsi des postes de travail à hauteur ajustable, ou encore surplombant un tapis roulant, afin de permettre à l'employé de faire de l'exercice en travaillant, une salle de conférence ultramoderne, une terrasse extérieure, etc.

« Ce sont des espaces de grande qualité, estime Bernard Poliquin. C'est devenu une grande priorité pour les grands employeurs et les plus petits également. On recherche des environnements qui sont attrayants pour les travailleurs. Il y a une grande compétitivité au niveau de l'attraction des talents dans les entreprises, et donc on recherche des espaces de travail qui conviennent bien à la clientèle d'aujourd'hui. »