Une première demi-finale en 18 mois pour Eugenie Bouchard

La Canadienne Eugenie Bouchard a atteint vendredi le carré d'as du tournoi de Gstaad, en Suisse, grâce à une victoire de 7-5 et 6-0 contre la Russe Veronika Kudermetova.

Bouchard n'avait plus atteint les demi-finales d'un tournoi en un peu plus de 18 mois. La dernière fois, c'était en janvier 2017, à Sydney, en Australie.

Je suis heureuse de pouvoir disputer un autre match. Je ne me compare pas ni ne songe à mes exploits passés, comme vous passez votre temps à le faire. J'ai un match à jouer [samedi], et ce sera magnifique. Eugenie Bouchard

Elle a remporté les huit derniers jeux de la rencontre qui a duré 1 h 24 min.

Aux commandes 6-5 en première manche, Bouchard a brisé pour une troisième fois Kudermetova, qui ne s’en est jamais remise.

La joueuse russe issue des qualifications, classée au 141e rang à la WTA, cinq échelons devant Bouchard, a ensuite été dominée au second engagement.

Kudermetova a été réduite au silence lorsque la Montréalaise avait les balles en main. Cette dernière a gagné les 12 points à 3 présences au service, dont 8 avec sa deuxième balle.

« C'était important pour moi de réaliser que même si elle réussissait de gros coups, je pouvais riposter, a commenté celle qui a réussi cinq as. Je devais me contenter de contre-attaquer et d'en profiter, ce que je suis parvenue à faire beaucoup mieux en deuxième manche. »

Bouchard s'est récemment hissée de la 188e à la 146e place mondiale à l'issue de sa participation à Wimbledon, où elle a décroché trois gains en qualifications, puis un quatrième au tableau principal. L'Australienne Ashleigh Barty a mis un terme à son parcours londonien au deuxième tour.

Bouchard croisera maintenant la raquette avec la Française Alizé Cornet. La favorite du tournoi a écarté de son chemin l'Australienne Samantha Stosur (no 5) en deux manches de 6-4 et 7-6 (7/2).

Un triomphe de Bouchard lui permettrait de disputer une première finale en deux ans. Elle s'était rendue au bout des tournois de Kuala Lumpur et de Hobart, mais sans décrocher le titre, en 2016.

Sa seule victoire sur le circuit de la WTA a eu lieu à Nuremberg en 2014.

