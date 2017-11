Une victoire et des interrogations pour les Carabins

La dernière sortie des Carabins de l'Université de Montréal (6-1) en saison, un triomphe de 27-17 aux dépens des Redmen de l'Université McGill (1-7), n'a pas été des plus convaincantes. À l'image de la campagne, les Bleus ont tantôt manqué de constance, tantôt d'exécution, mais ont fait le nécessaire pour obtenir le gain.

Un texte de Félix St-Aubin

« La chose qui m’inquiétait, c’était d’aller chercher la victoire. Je voulais accéder aux séries sur une note positive. Ça, c’était la clé pour nous. Je ne te le cacherai pas, on a du travail à faire et on va se mettre là-dessus dès demain [NDLR, dimanche] matin », a assuré Danny Maciocia.

Ce n’est pas l’une des nombreuses armes de l’attaque montréalaise qui a accompli le jeu crucial qui a fait basculer la rencontre en faveur des Carabins.

Khalil Kerr, un retourneur de bottés de dégagement qui n’avait pas franchi plus de 16 verges en 13 tentatives cette année avant samedi, a enregistré le jeu clé du match : un touché de 94 verges sur les unités spéciales.

« Au cours de la semaine, les entraîneurs m’ont répété que j’étais souvent à un plaqué d’un touché et que je devais saisir les occasions, a-t-il mentionné. J’ai enfin pu trouver une ouverture et en profiter pour me faufiler avec le ballon. »Le camp montréalais s’est ni plus ni moins nourri de cette réussite de Kerr.

L’unité offensive des Carabins a tardé à se mettre en marche. La défense des Redmen a remporté la bataille au premier quart, limitant les locaux à une modeste récolte de deux premiers jeux en cinq séquences, en plus de signer une interception.

Le larcin réalisé par le demi défensif Vincent Dethier est survenu quelques secondes après celui du secondeur Marc-Antoine Dequoy, coupant court aux aspirations des Bleus qui profitaient d’un court terrain.

« On en a fait assez pour gagner, mais, là je parle pour l’attaque, c’est sûr qu’on n’a pas mis assez de points à notre goût. Il faudra continuer de travailler », a indiqué Samuel Caron.

Maciocia a énoncé les mêmes propos que son quart-arrière, ajoutant au passage que des correctifs devront être apportés à l’entraînement dans la constance et le jeu aérien.

Kerr, l’étincelle

Le retour de botté de dégagement de Kerr pour amorcer le deuxième quart a littéralement modifié l’allure de la confrontation. Inefficaces dans toutes les facettes du jeu jusque-là, brouillons au mieux, les hommes de Maciocia avaient grandement besoin d’un tel coup d’éclat.

Non seulement le majeur a inscrit les Carabins au tableau, une première depuis le quatrième quart du match du 14 octobre à Sherbrooke, soit une éternité pour les Bleus, mais il a surtout redonné vie à une formation en quête de réponses à ses interrogations.

Une interception du demi défensif Vincent Jacques et un touché du porteur de ballon Reda Malki ont remis les Carabins sur les rails et leur ont permis d’effacer quelques doutes dans leur esprit. Mais pas tous.

Montréal n’a plus été inquiété par la suite, s’assurant simplement de maintenir les Redmen à bonne distance pour éviter qu’ils comblent le retard.

L’imposant ailier éloigné Régis Cibasu a participé à la fête avant la pause de la mi-temps, où pas moins de 23 points sans réplique ont été amassés par les hommes en gris. Il a pris ses jambes à son cou et a terminé sa course 99 verges plus loin en terre promise.

À son dernier match en saison au football universitaire, Caron en a profité pour réussir le plus long relais de sa carrière, le 4e dans l’histoire de l’institution montréalaise.

Caron a été retiré de la rencontre au troisième quart au profit de la recrue Dimitri Morand. Le vétéran a été aperçu sur les lignes de touche avec de la glace sur son avant-bras droit, comme c’était le cas au PEPS de l’Université Laval.

« Honnêtement, il n’y a rien, a commenté Maciocia. Il y avait un peu d’inflammation, mais rien de grave. Il sera dans la formation la semaine prochaine. »

« Ce n’est rien, c’est juste un peu endolori. Il n’y a rien là-dessus. Ça va bien », a ajouté Caron.

Le pilote des Bleus a affirmé que la présence de Morand derrière le centre n’avait rien de surprenant puisque cela faisait partie du plan initial de lui offrir quelques répétitions.

Les Redmen ont marqué la totalité de leurs touchés en deuxième demie. Dans les deux cas, c’est grâce au bras du pivot Dimitrios Sinodinos. Il a d’abord conjugué ses efforts avec Mikaël Piché-Ayotte, puis avec Mathieu Soucy.

Le Rouge et Or devant les Carabins

Avant même que les Carabins ne posent le pied sur la surface de jeu, les dés étaient jetés concernant l’équipe championne de la campagne.

Le Rouge et Or de l’Université Laval (7-1), vainqueurs la veille des Stingers de l’Université Concordia (3-4) à l’issue d’un match à sens unique qui s’est conclu par un pointage de 46-14, s’est assuré que le rendez-vous mettant aux prises les Bleus aux Redmen ne revêtait aucune importance.

Le prochain duel des Carabins en sera un sans lendemain. Le CEPSUM sera le théâtre de la deuxième demi-finale québécoise le samedi 4 novembre. Pour l’occasion, les Stingers seront les visiteurs.

Rappelons que le deuxième et dernier affrontement entre les deux universités, prévu le 5 octobre, avait été annulé pour des raisons de santé publique. Nombre de joueurs et d’instructeurs des Bleus étaient affligés par des symptômes de gastroentérite.

« On est contents de jouer contre eux, a noté Caron. En plus, au premier match de la saison, ils nous avaient fait une petite remontée au quatrième quart.