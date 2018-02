Une vingtaine de locataires évacués de logements jugés dangereux

Les 19 résidents de deux immeubles à logements inhabitables du quartier Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest de Montréal, ont dû quitter les lieux avant midi, jeudi, en vertu d'une décision de la Cour supérieure.

Le juge Stéphane Sansfaçon a rejeté mercredi après-midi la demande du propriétaire des deux bâtiments d’annuler l’avis d’évacuation que la Ville de Montréal avait signifié il y a trois semaines. La sécurité des résidents était menacée, a estimé le magistrat.

L’un des immeubles est situé sur la rue du Centre et l’autre, derrière, sur la rue Châteauguay.

La Ville a expliqué que le propriétaire avait négligé d’effectuer les travaux nécessaires pour les sécuriser. Les sorties de secours, notamment, ne respectent pas les normes.

Mais les locataires, dont certains ont des problèmes de santé mentale, auraient voulu ne pas avoir à déménager.

« Je ne sais pas comment ils vont faire, c’est très difficile », a déclaré l’avocat Stéphane Proulx, du bureau d’aide juridique qui représente certains d’entre eux. « C’était un préavis de trois semaines, c’est le milieu de l’hiver, ça va être une situation vraiment malheureuse », a-t-il ajouté.

« Est-ce que c’est souhaitable que l’avis soit si court? Non », a reconnu la mairesse Valérie Plante, jeudi, en mêlée de presse, en soulignant que la communication avec le propriétaire avait été ponctuée de difficultés.

Comme mairesse, je ne peux pas laisser des gens dans un logement si on me dit qu’il n’est pas sécuritaire. Je ne peux pas avoir un accident sur la conscience. Ceci étant dit, on le sait, il y a la Croix-Rouge, il y a le programme de relocalisation de la Société d’habitation de Montréal. Donc, ces personnes-là vont être relogées.

Valérie Plante, mairesse de Montréal