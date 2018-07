Veilles d’orages violents au Québec et en Ontario

Des avertissements de risques d'orages violents ont été émis par Environnement Canada, samedi soir, pour le sud du Québec et le sud et l'est de l'Ontario en raison de la chaleur accablante et de l'humitié.

Les conditions sont propices à la formation d'orages dangereux pouvant produire de fortes rafales, de la grêle de grosse taille et de la pluie torrentielle, avise l'agence gouvernementale.

Au Québec, Environnement Canada a émis une veille d'orages violents pour les régions de :

Montréal

Laval

Rive-Sud

Saint-Hyacinthe et la vallée du Richelieu

Vaudreuil – Soulanges

Lanaudière

Laurentides

Estrie

Beauce

Pontiac

Gatineau et ses environs

Drummondville et les Bois-Francs

Pour le sud de l’Ontario, des veilles d'orages violents ont été émises pour les zones suivantes : Ottawa, Cornwall, Prescott, Renfrew, Smiths Falls et Algonquin.

Dans lee Nord-Est ontarien, plusieurs secteurs sont visés par les veilles : Sudbury, Chapleau, North Bay, Manitoulin, Fort Frances, Elliot Lake, Sault Ste. Marie, Wawa, Red Lake et Sandy Lake.

Une masse d'air chaud et humide est en train de s'installer sur le sud pour plusieurs jours. Dimanche et lundi seront particulièrement humides avec des maximums entre 30 et 36 degrés et un indice d'humidex de plus de 40 degrés.

Pendant cet épisode, les minimums nocturnes demeureront près de 20 degrés Celsius et ne donneront que peu ou pas de répit de la chaleur. Cette vague de chaleur persistera jusqu'à vendredi prochain.