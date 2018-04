Vents violents et pannes d'électricité dans l'est du pays

Des vents ont accompagné le cocktail météo qui s'est abattu mercredi en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Ils ont causé de nombreuses pannes d'électricité dans ces provinces.

À 12 h, Hydro-Québec faisait état de quelque 17 930 clients privés d'électricité sur le territoire québécois. La Montérégie est la région la plus touchée avec 8143 clients privés d'électricité, suivie de l'Estrie avec 5230 clients.

Selon Serge Abergel, porte-parole d'Hydro-Québec, près de 200 équipes sont sur le terrain dans le sud du Québec. Si la météo reste bonne, il s'attend à ce que ses équipes aient terminé le travail d'ici la fin de la journée.

« Les événements climatiques de plus en plus violents deviennent une réalité malheureusement, les équipes sont prédéployées. On les mobilise à l’avance. Évidemment, elles réagissent beaucoup plus vite lorsqu’arrive le mauvais temps », explique-t-il.

Cependant, M. Abergel s'attend à d'autres pannes dans l'est du Québec en raison de la météo actuelle.

Au même moment, Hydro One rapportait que 16 907 clients étaient privés d'électricité.

Environnement Canada a signalé que, dans certaines régions de l'est du pays, les rafales ont dépassé la vitesse de 90 km/h.

La tempête hivernale a laissé jusqu'à 40 centimètres de neige dans plusieurs régions québécoises.

Toutefois, les régions de Montréal, de la Montérégie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec ont reçu de fortes pluies.

La grande région de Québec a reçu une vingtaine de centimètres de neige. Des équipes d’Hydro-Québec sont en place pour rétablir le courant pour environ 3331 résidences de Chaudière-Appalaches.

Dans l'Est-du-Québec, les chaussées sont enneigées jeudi matin et la visibilité varie de passable à nulle sur la route 138, à l'est de Godbout, de même que sur la route 132 et sur l'autoroute 20, à l'est de Lévis et sur la route 175, de L'Étape jusqu'à Saguenay.

Dans le nord du Nouveau-Brunswick, la tempête hivernale a laissé de 15 à 30 centimètres de neige au sol.