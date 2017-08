Wawrinka ne sera pas à la Coupe Rogers

Le Suisse Stan Wawrinka a décidé de ne pas participer au tournoi de la Coupe Rogers à Montréal.

Le quatrième joueur mondial en a fait l’annonce mardi sur sa page Facebook. « Après beaucoup d’hésitation et après avoir consulté mes médecins et mon équipe, j’ai décidé de passer outre les tournois au Canada et à Cincinnati, même si je me suis bien battu pour participer à ces tournois.

« C’est très décevant pour mes partisans et pour moi, mais je dois être à 100 % avant de reprendre la compétition. »

Son compatriote Roger Federer a confirmé mardi sa présence.

Le forfait de Wawrinka, prévu comme 4e tête de série, fait en sorte que le Canadien Milos Raonic passe directement au deuxième tour. Les huit premiers favoris ont un laissez-passer, et Raonic était neuvième.

Wawrinka est le deuxième joueur de prestige à faire une croix sur le tournoi canadien, après le Serbe Novak Djokovic, qui a rangé sa raquette jusqu'en janvier 2018 pour soigner un coude droit en mauvais état.

John Isner, quant à lui, devient ainsi la 16e tête de série. L'Américain a récemment été couronné champion des tournois d'Atlanta et de Newport.