Week-end de cauchemar pour les automobilistes à Montréal

Il faut s'armer de patience cette fin de semaine sur les routes de la région de Montréal où, en plus de la tenue du Tour de l'île de Montréal, les automobilistes doivent composer avec la fermeture du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de nombreuses routes.

La fermeture du tunnel en direction nord est en vigueur depuis 23 h, vendredi soir, et l'accès sera bloqué jusqu’à lundi matin 5 h, entre la sortie 90 et l'avenue Souligny, pour permettre la réfection de la fondation et du revêtement de l’autoroute 25.

Selon Transports Québec, les automobilistes en provenance de la Rive-Sud doivent emprunter le pont Jacques-Cartier pour entrer à Montréal et atteindre l’est de l’île.

Les cyclistes s'emparent de la ville

Le pont Jacques-Cartier est cependant complètement à éviter pour entrer à Montréal, dimanche, entre 7 h et 16 h, en raison du vaste périmètre formé par la fermeture des rues du parcours du Tour de l’île de Montréal.

La bretelle qui conduit au boulevard René-Lévesque et à la rue Sainte-Catherine Est à la sortie du pont est également fermée pour permettre le passage des vélos.

Comme chaque année, le premier week-end de juin, des dizaines de milliers de cyclistes parcourent les rues de Montréal vendredi soir et dimanche dans le cadre du Festival Go vélo Montréal.

Dimanche matin, dès 9 h 15, des dizaines de milliers de cyclistes envahiront les rues de Montréal pour réaliser un parcours de 50 kilomètres à travers les arrondissements de Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La-Petite-Patrie, Saint-Léonard, Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Anjou, Montréal-Est, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

La patience est de mise pour les automobilistes qui tentent de sortir ou d’entrer dans le vaste périmètre de rues fermées à la circulation automobile au moins jusqu’en fin d’après-midi.

Des parcours de 60 km et de 100 km sont aussi établis par le Tour de l'île sur des routes balisées ouvertes aux voitures dans l’est de Montréal jusqu’à L’Assomption, dans le sud de Lanaudière.

L'avenue du Mont-Royal fermée tout le week-end

Pour compliquer encore un peu plus les choses pour les automobilistes, l’avenue du Mont-Royal est fermée aux voitures depuis jeudi sur Le Plateau-Mont-Royal et le demeurera jusqu’à dimanche en fin de journée pour la tenue d’une foire commerciale annuelle.

Fermetures majeures sur les autoroutes

Sur les voies rapides, des « fermetures majeures » sont aussi à prévoir, prévient le ministère des Transports du Québec, qui demande aux automobilistes de planifier leurs déplacements dans la région de Montréal au cours du week-end.

Tout d’abord, l’échangeur Turcot est presque entièrement fermé de vendredi soir 23 h 59 jusqu’à 5 h lundi matin pour permettre la poursuite des travaux de construction du nouvel échangeur.

L’autoroute Ville-Marie (route 136) est fermée dans les deux sens entre le centre-ville et l'échangeur Turcot. L'autoroute 20 ouest est aussi fermée de l'échangeur jusqu'à la hauteur du boulevard Angrignon de 23 h 59 vendredi à 5 h lundi matin.

Plusieurs rues sont aussi fermées en raison des travaux sur l’échangeur, notamment la rue Notre-Dame sous l'autoroute 15, tout comme la rue De Courcelle et le chemin Glen, sous la route 136.

Fermeture d’un tronçon de l’A-10

Aux abords du pont Champlain, l’A-10 est fermée en direction est entre les sorties 53 et 8, à Brossard, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Les bretelles qui mènent du boulevard Marie-Victorin à l’autoroute 10 en direction est sont aussi fermées de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Échangeur de la 40 et de la 13

Dans le nord-ouest de l’île de Montréal, d’importants travaux de réfection d’un pont d’étagement nécessitent la fermeture complète de l’autoroute 40 est à la hauteur de l’autoroute 13 de vendredi minuit jusqu’à 5 h lundi matin.

La voie rapide est fermée à partir de la sortie 60 (aéroport Pierre-Elliott-Trudeau) jusqu'à l'entrée suivante de l'autoroute située de l'autre côté de l'échangeur. La circulation est détournée vers la voie de desserte de l’autoroute 40.