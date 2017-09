1000 personnes à table sur la rue Wellington à Ottawa

Environ 1000 personnes ont partagé un copieux repas préparé par 20 des plus grands chefs canadiens autour d'une table de 305 m et avec le spectacle son et lumière en toile de fond, au centre-ville d'Ottawa, dimanche soir.

La Tablée du Canada s'est tenue sur la rue Wellington, à quelques mètres du Parlement du Canada dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la Confédération.

Daniel Vézina, propriétaire du restaurant Laurie Raphaël, était enchanté par son expérience.

« C'est un happening de chefs canadiens. Ça permet de mettre nos idées en commun. Je trouve que les chefs canadiens on ne se rencontre pas assez souvent. C'est une belle occasion.C'est une premìère et ça ne sera pas la dernière », a-t-il dit.

Cet événement à but non lucratif a permis d'amasser des fonds pour aider des causes locales et nationales relativement à la sécurité alimentaire.

La Tablée du Canada s'inscrit également dans le cadre d'une série de quatre jours d'événements culinaires au cours desquels ces chefs célèbres de partout au Canada seront en visite dans des restaurants locaux.

Ils partageront également leur savoir-faire avec des organismes de bienfaisance de la région et en offrant des démonstrations culinaires sur la façon de préparer des repas familiaux sains et à moindre coût en utilisant des produits frais locaux.

« Je leur ai dit que c'est des gens qui sont habitué de côtoyer le miracle. Parce que faire ce qu'on a fait en deux heures, les organisateurs n'étaient pas du tout nerveux. On est rentré là et ils nous ont laissé aller. On se rend compte que dans nos villes il y a plus de pauvreté et de gens dans le besoin. J'étais très content de donner un coup de main à cette cause », a mentionné M. Vézina

Les chefs qui ont participé à la Tablée du Canada :

Chris Deraiche | Wellington GastropubNormand Laprise | Toqué! & Brasserie T!, Montréal, QCJoe Thottungal | Coconut LagoonDale Mackay | Ayden Kitchen and Bar & Little Grouse on the Prairie, Saskatoon, Sask.Jordan Holley | RivieraVikram Vij | Vij's Group, Vancouver, C.-B.Jon Svazas | Fauna & Bar LaurelMelissa Craig | Bearfoot Bistro, Whistler C.-B.Marc Doiron | Town & CitizenMatthew Krizan | Mateus Bistro, Mahone Bay, N.-É.Marc Lepine | AtelierDaniel Vézina | Laurie Raphaël, Québec & Montréal, QCMichael Blackie | NeXTPaul Rogalski | Rouge, Calgary, Alb.Ross Fraser | Fraser Cafe & The RowanScott Vivian |Beast Restaurant, Toronto, Ont.Tim Stock | Play food & wineCarolyn Reid | Scaramouche, Toronto, Ont.Yannick Anton | Le Cordon BleuTodd Perrin | Mallard Cottage, Quidi Vidi, T.-N.-L.