17 nouvelles sages-femmes offriront leurs services à Ottawa

La région d'Ottawa pourra compter sur 17 sages-femmes supplémentaires qui pourront fournir des soins à 300 femmes pendant toute la grossesse, le travail, l'accouchement et six semaines après la naissance.

Le gouvernement de l’Ontario va investir près de 166 millions de dollars dans les services des sages-femmes cette année, dont une partie servira à offrir ces services à Ottawa.

Elizabeth Brandeis, présidente du conseil d'administration de l’Association des sages-femmes de l'Ontario, s'est réjouie de cette annonce effectuée samedi.

Désormais, plus de familles ontariennes auront accès aux bienfaits des services de sages-femmes, notamment en ce qui concerne les excellents résultats qu'entraînent les soins axés sur les clientes et fondés sur des données probantes. Elizabeth Brandeis, présidente du conseil d'administration de l’Association des sages-femmes de l'Ontario

En 2016-2017, les sages-femmes ont soutenu environ 24 066 naissances, ce qui représente 16 % de toutes les naissances en Ontario. Pourtant, en 2017, pas moins de 27 % des femmes qui tentaient d'obtenir les soins d'une sage-femme n'y arrivaient pas.

La province soutient également le Centre de naissance et de bien-être d'Ottawa en y injectant 1,48 million de dollars cette année.

« Le Centre de naissance et de bien-être est fier de proposer aux familles de la région d'Ottawa l'option de donner naissance ailleurs qu'à l'hôpital de façon sûre, avec confiance et avec une plus grande autonomie. Cet investissement du gouvernement nous permet de continuer à prodiguer des soins de grande qualité et de progresser afin de mieux servir la collectivité », a précisé dans un communiqué Elyse Banham, directrice générale du Centre de naissance et de bien-être d'Ottawa.

L'arrivée de ces sages-femmes additionnelles permettra aussi de développer de nouveaux services de soins pour les nouveau-nés dans les refuges, les foyers de groupe, les cliniques de méthadone et les hôpitaux, en vertu d'un nouveau modèle de services de sages-femmes de l'organisme Community Midwives of Ottawa.

Plus de 850 sages-femmes sont inscrites à l'Ordre des sages-femmes de la province.