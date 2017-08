6 endroits où voir les Grands feux sans payer

Il ne reste plus que deux soirées, mercredi et samedi, pour admirer le spectacle des Grands feux du Casino du Lac-Leamy. Voilà six endroits où vous pourrez aller les admirer gratuitement à Ottawa et à Gatineau.

Chaque année, le spectacle des feux attire beaucoup de monde sur le site du Musée canadien de l’histoire, mais nombreux sont ceux qui décident d’y assister depuis d’autres emplacements aux alentours.

Nous avons demandé aux internautes de nous donner leurs endroits préférés pour assister au spectacle pyrotechnique – la trame musicale en moins (on ne peut pas tout avoir). Nous les avons classés en fonction de leur distance au site de lancement des feux.

Le parc Major’s Hill

Distance : 445 m

Niché entre les écluses du canal Rideau et le Musée des beaux-arts du Canada, le parc Major’s Hill offre un point de vue incomparable sur la rivière des Outaouais, en contrebas. On nous dit que l’endroit, qui offre plusieurs points d’accès, est très achalandé lors des soirées des Grands feux.

Quai public à Hull

Distance : 505 m

Difficile d’être plus dans l’action avec cet emplacement. Le quai public à côté de la marina est accessible au public, mais pour y accéder en voiture, il faudra faire preuve d’imagination en raison de toutes les fermetures de rues dans le secteur.

Derrière la Cour suprême

Distance : 557 m

Peu de personnes le savent, mais il y a une fontaine et une esplanade à l’arrière de l’édifice de la Cour Suprême du Canada. Le site est en surplomb de la rivière des Outaouais, juste à côté du Parlement. L’endroit est accessible au public le soir, mais il est interdit de s’y stationner.

Île Victoria

Distance : 832 m

L’île Victoria se trouve à quelques centaines de mètres de la Cour suprême et du Parlement, mais en plein milieu de la rivière Outaouais. L’endroit – qui revêt beaucoup d’importance pour les communautés autochtones – est accessible par le pont de la Chaudière.

Galeries de Hull

Distance : 2,7 km

Cela peut paraître surprenant, mais lors des soirées des Grands feux ou le 1er juillet, plusieurs dizaines de personnes se rassemblent sur le stationnement des Galeries de Hull. Vérification faite, la présence des spectateurs est bel et bien tolérée par la direction.

Île Bate

Distance : 4,5 km

On va se l’avouer, l’île Bate est le choix le moins proche du site des feux, donc il ne faut pas vous attendre à un spectacle grandeur nature. Cela étant dit, le site est facilement accessible et relativement peu achalandé comparativement aux autres endroits de cette liste.

On ne les a pas retenus

La pointe Nepean et le Musée Bytown : ces deux endroits ont longtemps été accessibles au public gratuitement, mais désormais les organismes qui gèrent ces sites demandent au public de payer un montant pour assister aux spectacles pyrotechniques.

Derrière le Parlement : les abords de la bibliothèque du Parlement sont fermés quand il y a des feux d’artifice sur la rivière des Outaouais pour des raisons de sécurité.

Le sentier de la rivière des Outaouais : ce sentier qui est géré par la Commission de la capitale nationale longe les édifices de Bibliothèque et archives Canada, la Cour suprême du Canada et le Parlement. Il aurait pu être un lieu de choix pour admirer les feux, sauf qu’il est partiellement fermé depuis les inondations printanières. En effet, une section allant du pont du Portage et jusqu’aux grands escaliers derrière le Parlement n’est plus accessible.