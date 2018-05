71 personnes âgées évacuées dans un incendie à Ottawa

Ce sont 71 personnes, âgées de 70 à 90 ans, qui ont été évacuées lors d'un incendie survenu peu avant 3 h dimanche dans une résidence au 3, place Meridian à Ottawa.

« Nous avons été réveillés par l'alarme, alors nous sommes sortis de nos unités et l'aire commune de nos condos était complètement envahie par les flammes », a raconté Judy Wright, résidente et présidente du conseil des copropriétaires.

Le centre de l'immeuble est donc gravement endommagé et les logements ont été légèrement touchés par la fumée ou le feu. M. Deschamps décrit l'incendie, qui s'était propagé au toit, comme « majeur ».

Nous avons regardé les pompiers combattre le feu. C’était surprenant et très décourageant de voir ça. Bob Bullock, résident du 3, place Meridian

Les résidents évacués ne savent pas quand ils pourront regagner leur logement. Cela pourrait prendre plusieurs jours, selon le Service des incendies d'Ottawa. Ils sont temporairement hébergés dans le Centre du service à la clientèle Ben Franklin, au 101, promenade Centrepointe.

« Nous nous assurons que tous les résidents sont en contact avec des proches pour avoir un endroit où rester jusqu'à ce qu'ils puissent revenir à leurs unités. Pour tous ceux qui n'ont pas d'endroit où rester, nous essayons de trouver un logement approprié pour les prochains jours », a indiqué Rod Fleck, chef de section du Service des incendies d'Ottawa.

Une seule personne a été traitée pour des inhalations de fumée, selon les pompiers. Elle a été transportée à l'hôpital.

Les ambulanciers paramédicaux ont travaillé avec la Croix-Rouge, l'Armée du Salut et le Bureau des mesures d'urgence pour s'assurer que les patients qui avaient dû quitter rapidement leurs appartements puissent avoir leurs médicaments le plus vite possible.

« On a établi la liste des médicaments requis et, avec les pompiers, ils sont retournés dans le bâtiment pour aller chercher leurs médicaments », a précisé Marc-Antoine Deschamps, surintendant aux relations publiques du Service paramédic d'Ottawa.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'incendie.