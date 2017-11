À tous ceux qui s’occupent d’un proche vieillissant ou malade

« Vous n'êtes pas seuls. » Voilà le message que propage l'Appui pour les proches aidants d'aînés en Outaouais. Comme le devoir, l'amour et la responsabilité peuvent se confondre dans le tourbillon du quotidien, l'organisation veut sensibiliser la communauté au rôle de proche aidant et lui fournir les ressources adéquates.

L’Appui pour les proches aidants d’aînés en Outaouais [Appui Outaouais] intervient auprès des gens qui ont la responsabilité d’un proche et qui sont à court de moyens.

Jean-Yves Lord, directeur général de l’Appui Outaouais, explique que le premier contact se fait bien souvent avec « des gens qui sont un petit peu au bout du rouleau, parfois exaspérés. Ils comprennent mal le système de la santé, ne savent pas trop par où passer ou [alors] ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas avoir de l’aide immédiatement », dit-il.

La ligne téléphonique Info-aidant est un service de première ligne et un premier pas vers l’éventail de services offerts aux proches aidants dans la région. Selon leurs besoins spécifiques, L’Appui Outaouais peut ensuite rediriger les gens vers une dizaine d’organismes communautaires aux vocations différentes.

On a réalisé, lors d’une étude très importante au Québec, qu’il y avait un nombre incroyable d’aidants qui finissaient par mourir avant leur personne aidée. Ils mourraient d’épuisement et d’isolement. Jean-Yves Lord, directeur général de l’Appui Outaouais.

L’Appui Outaouais, en collaboration avec les organismes communautaires de la région, offre quatre services directs pour les aidants : l’information, la formation, le soutien psychosocial et le répit.

La prise de conscience d’abord, puis les ressources

Avant toute chose, l’Appui Outaouais souhaite que les proches aidants se reconnaissent dans leur rôle. « [Les gens se disent] '' je ne suis pas un aidant, c’est ma mère! ’’ », explique Jean-Yves Lord.

Le directeur général de l'organisation soutient que le simple fait de s’identifier comme un aidant est une première étape cruciale pour que les gens réalisent ce qu’ils vivent et surtout, qu’il y a des ressources pour les aider.

Un aidant naturel ce n’est pas que Chloé Sainte-Marie qui s’occupe 24 heures sur 24 de Gilles Carle. […] Souvent, à 90%, ce sont des gens qui n’habitent même pas le même appartement ou la même maison. Ça peut être un amoureux, ça peut être un ami, ça peut être un enfant qui s’occupe de sa mère. Josué Jude Carrier, responsable du projet SOS proches aidants

« Ça commence lentement:on l’amène souper avec nous une fois par semaine, on lui fait des petits restants, on s’occupe de l’accompagner à ses rendez-vous chez le médecin ou le pharmacien », explique M. Lord.

« Ils ne se rendent pas compte. On croit qu’on le fait de bonne grâce, simplement parce qu’on aime la personne. [On croit que] ce n’est pas un devoir, que ce n’est pas un travail, alors que oui, c’est un travail », explique Josué Jude Carrier, responsable du projet SOS proches aidants chapeauté par la Table autonome des aînés des Collines.

Points de repère

Selon Jean-Yves Lord, les proches aidants vivent ou vivront inévitablement des changements dans la relation avec l’aidé.

« Les aidants qui s’occupent d’un être cher qui est en perte d’autonomie et qui a des [pertes] cognitives importantes [vivent] des deuils qui se font au quotidien. Tous les jours, on voit que la personne est en train de disparaître sous nos yeux », souligne le directeur général de l’Appui Outaouais. « La personne n’a plus la même relation avec son aidé. Dans ce cas, la formation est vraiment essentielle. »

Ces changements sont accompagnés d’une charge émotionnelle qui peut être lourde à porter.

« C’est un sentiment bien humain et bien naturel de se sentir frustré, de se sentir isolé et d’avoir de la peine », soutient le directeur général de l’Appui Outaouais.

Il insiste alors sur la nécessité de fournir des outils pour que les aidants comprennent le cheminement qu’ils traversent et puissent avoir des points de repère pour en reconnaître l’évolution.

L’importance de prendre soin de soi

Josué Jude Carrier explique que pour les proches aidants, il est facile de tomber dans un cercle vicieux où la culpabilité et le sens du devoir prévalent sur les besoins personnels.

Notre interlocuteur se fait un devoir de rappeler aux proches aidants que pour bien s’occuper de leur aidé, ils doivent d’abord prendre soin d’eux-mêmes.

On se sent tellement coupables juste de venir au café-rencontre parce qu’on a laissé notre aîné avec quelqu’un d’étranger qui ne saura pas s’en occuper aussi bien que nous. Josué Jude Carrier, responsable du projet SOS proches aidants

Selon lui, ce recul est d’autant plus important, car leur travail est nécessaire. « Si les proches aidants n’étaient pas là, le gouvernement aurait peine à trouver autant de gens qualifiés pour s’occuper des gens en fin de vie ou des gens qui sont pris avec des maladies dégénératives », dit M. Carrier.

« Les proches aidants ce sont des héros, mais ce sont des héros fatigués. Justement, ils doivent se rendre compte de leur fatigue et de savoir qu’ils peuvent la déposer sur les épaules d’un professionnel comme moi qui va les écouter, les encourager à continuer, mais aussi à continuer en ne se perdant pas de vue soi-même », conclut-il.